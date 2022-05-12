AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısı sonrası konuşuyor

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 17.23'te toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Dün Çok üzücü bir haber aldık. Filistin'de görevi başında bir gazeteci İsrail güçlerinin ateş etmesi sonucunda hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere, meslektaşlarına, değerli ailesine başsağlığı diliyoruz. İsrail makamlarından şeffaf ve güvenilir soruşturma yapılmasını talep ediyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA YÜRÜTÜLECEK"

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinde yaklaşık bin güne yaklaşıldı. Bir sonraki Anneler Günü'nde evlatlarıyla birlikte olmalarını diliyoruz.

Terör örgütlerine karşı kararlı operasyonumuzu sürdürüyoruz. 2022 yılında İçişleri Bakanlığımız 33 büyük çaplı 126 orta çaplı operasyon yürüttü. PKK, DEAŞ gibi örgütler hedef alındı. Eren-Abluka ilkbahar operasyonu sürüyor. Milli Savunma Bakanlığımız BM Sözleşmesi'nin 51. maddesinde belirtilen meşru müdafaa çerçevesinde terör örgütlerine karşı bu operasyonu sürdürüyor. Kara propagandalara gereken cevaplar veriliyor. Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele dünyanın en meşru mücadelesidir ve kararlılıkla yürütülecektir.

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"GÖÇ MESELESİNDE PROVOKASYONLARA ŞAHİT OLUYORUZ"

Göç meselesinde birtakım provokasyonlara şahit oluyoruz. Türkiye'nin güçlü diplomasi yürüttüğü ve turizm sezonu yaklaşırken daha kışkırtıcı yaklaşımla ele alındığını görüyoruz. Bu tarz Avrupa'da aşırı sağ ve ırkçı örgütler tarafından kullanılan bir tarzdır. Bunu Türkiye içerisinde tercüme edenlerin olduğunu görüyoruz.

Türkiye'nin göç yönetimi konusunda tecrübesi ve politikası vardır. Düzensiz göçle etkili bir şekilde mücadele edilmektedir. Bir yandan da sorunun kaynağında çözüm aranmaktadır.

Uluslararası koruma kanunlarına uygun bir biçimde hareket edilmektedir. Belli bir dönem ülkemizde kalanların uyumlu bir şekilde bu dönem içerisinde hayatını sürdürebilmeleri için uyum konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 2021-2025 yılları arasını kapsayacak şekilde eylem planı harekete geçirilmiştir. Kaynak bölgelere dönük olarak gerçekleştirilen en son briket evlerde gördüğümüz gibi bu göçün sorunun kaynağında çözüleceği stratejiler de üretilmektedir.

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Geri dönülen bölgelerin herhangi bir şekilde bu insanlar için ölüm tehdidi teşkil etmemesi lazım. Herhangi bir şekilde bu insanları ölüme terk etmek, katilleri bunları teslim etmek gibi bir yaklaşım içerisinde olamayız. Vatandaşlarımızın haklı olarak bize ilettikleri asayiş sorunlarına en etkili şekilde müdahale edilmektedir.

"VATANDAŞLARIMIZ KENDİLERİ MÜDAHALE ETMESİNLER"

Bir yerde olumsuz bir şey olduğu zaman vatandaşlarımız kendileri müdahale etmesinler. Yanlış anlamalar söz konusu olabilir. Buna müdahale edecek olanlar emniyet görevlileri ve güvenlik güçlerimizdir. Vatandaşlarımızın kendi başına müdahalesinin büyük riskler yaratacağını, vatandaşlarımıza da sıkıntı vereceğini belirtmek isterim.

Birtakım propaganda yapanların söylediklerin geçerliliği yoktur. Karşıda katiller varken otobüslere bindirip katillere teslim etmek söz konusu olmayacağına göre 'biz iktidara gelirsek göndereceğiz' demek konuyu istismar etmektedir. Kuşkusuz burada mülteci olanlar sonsuza kadar kalmayacaktır. Günü geldiğinde zaten gideceklerdir.

"GÖNÜLLÜ VE ONURLU BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞ"

Gönüllü ve onurlu bir şekilde orada yapılan evlere bu dönüşler zaten gerçekleştiriyorlar. Vatandaşlarımız şunlardan emin olsun ki, bazı şikayetler gereken makamlara iletiliyor, gereken kontroller yapılıyor.

Başka ülkelere girişlerini gösteren videoları bilip bilmeden yayınlamamak gerekir. Birilerinin kendi bünyemizi zayıflatmak için kullandığı unsurlara dönüşüyor. Avrupa'da bunlar çok bilinen yöntemlerdir. Avrupa'da aşırı sağ ve ırkçıların kullandığı yöntemlerdir. Buralarda da bu yöntemleri kullananlar var.

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Ölüm tehlikesi geçince gönüllü şekilde döneceklerdir.

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