AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saldırıyı kınıyoruz

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ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 100 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 100 bin varil azaldığını ve yaklaşık 417 milyon 900 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 400 bin varil azalacağı yönünde.