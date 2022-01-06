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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saldırıyı kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrailde AA kameramanına yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Çelik; 'yapılan saldırıyı kınıyoruz' diyerek 'yetkililerin gereken tedbirleri almasını ve saldırganların cezalandırılmasını bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saldırıyı kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail’de AA kameramanı Ebu Rumeyle’ye yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, 'Yetkililerin gereken tedbirleri almasını ve saldırganların cezalandırılmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

İsrail’deki aşırı sağcıların AA kameramanı Ebu Rumeyle’ye yaptığı saldırıyı kınıyoruz… Nefret suçu işleyenler, bu suç gösterildiği zaman şiddete başvuruyorlar. Yetkililerin gereken tedbirleri almasını ve saldırganların cezalandırılmasını bekliyoruz.
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