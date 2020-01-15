AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şiddetle kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. Erdoğan, şovmenlerin maskesinin düşmeye başladığına işaret ederek, “Son mahalli idareler seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı. Bu millet hizmet üretenlerle laf üretenlerin, gecesini gündüzüne katarak çalışanlarla yan gelip yatanların tefrikini her zaman yapmıştır. ' diye konuştu.