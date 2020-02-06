AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yarın suç duyurusu yapılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. https://t.co/LbYNSs8nVH

— Yeni Şafak (@yenisafak) February 6, 2020

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çığ felaketi ve uçak kazası

Birincisinin acısı geçmeden, ikincisi içimizi yaktı. İlgili bütün kurumlar seferber edilmiştir. Maalesef çok sayıda kaybımız oldu. Hepimiz duası oradaki vatandaşlarımızla beraber. İlgili arkadaşlarımız orada. Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken, Sabiha Gökçen'de kaza meydana geldi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bununla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor. İlgili kurumlar kendi soruşturmasını yürütüyor. Doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir. Bakanlıklar gereken açıklamaları yapıyor. Gülşen Orhan'ın açıklamaları çığ altından yaralı olarak kurtarıldı. Bir gazeteci arkadaşımızın yakışık açıklamaları oldu. Haksız, vicdansız açıklamalar oldu. Arkadaşımız kapsamlı bir açıklama yaptı. O gazeteci arkadaşımız da açıklama yaptı. Her iki felakette kaybettiklerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz.

AP toplantısına PKK'lıların katılması

Avrupa için kaygı verici bir olaydır. Terör konusunda çifte standart yapıyorlar.

PKK'lı teröristlerin konferans yapabildiği, konferansa katılabildiği bir organizasyonun olması, Avrupa Parlamentosu'nun kendi değerlerinden uzaklaşması, kendi kendini feshetmesi demektir.

Avrupa demokrasilerini korumanın yolu, İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmektir, bu konuda net bir tavır sahibi olmaktır.

Başbuğ'un açıklamalarına yanıt

Arkadaşlarımız yarın suç duyurusunda bulunacaklar. 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin hedefi olmuş Meclis'i, hedef göstermektedir. TBMM mensuplarını, getirdikleri bir yasa yüzünden kimse Fetullahçı Terör Örgütü'nün yanına yazamaz. Yaptığı açıklama TBMM iradesine bir saldırıdır.

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(İlker Başbuğ'un açıklamaları) Bu, Genelkurmay Başkanlığı makamına da Türk demokrasisine de saygısızlıktır. Genelkurmay Başkanlığı makamını da kendi birtakım kişisel inisiyatifleri için istismar etmek anlamına gelir.

Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar.

Kimse FETÖ ile mücadele ile üzerinden vesayeti canlandırmasın.



