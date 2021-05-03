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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Anastasiadisa tepki Bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Anastasiadis'a tepki: Bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Anastasiadis'in Türkiye'yi hedef alan açıklamaları) Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletimize karşı yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz" dedi. Çelik, "Rum kesiminin AB'yi kendi oyuncağı haline getirmesi AB tarafından kabul gören bir mesele ise, bu onlara hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Anastasiadisa tepki: Bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Cenevre'deki Kıbrıs müzakereleri

Aynı döngü sürekli devam ediyor. Müzakere zeminimi yok eden Anastasiadis’tir. Gerçekçi müzakere yapılacaksa masada oluruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki: Avrupalı faşistlerin diliyle konuşuyor
OYNAT 01:40
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki: Avrupalı faşistlerin diliyle konuşuyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Anastasiadis'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına ilişkin, 'Bir kişinin böyle bozuk ağızla konuşması zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Avrupalı faşistlerin diliyle konuşan bir kişi olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletimize karşı yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz.' ifadelerini kullandı.


Anastiyadis'in paskalya bayramı vesilesiyle yaptığı açıklama müzakere zeminini tahrip ettiğini ortaya açık konuyor. 'Osmanlı İmparatorluğu hayali peşinde koşan küstahlar var' diyor. Bir kişinin böyle bozuk ağızla konuşması zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Binlerce Türk'ün kanı olan EOKA terör örgütünün yıldönümü kutlandı. Avrupalı faşistlerin diliyle konuşan bir kişi olduğunu görüyoruz. Yapmaya çalıştıkları şey KKTC'yi yok etmek, hak ve menfaatlerini gasp etmek, Türk kesimini o egemen devlete yamanmış bir kurgu olduğunu biliyoruz. Aşırı ve maksimalist talepleri kabul görmediği için, KKTC eşit egemenlik hakkını talep ettiği için büyük bir çılgınlık içinde bu konuşmaları yapıyor.

(Anastasiadis'in Türkiye'yi hedef alan açıklamaları) Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletimize karşı yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz.

Rum kesiminin AB'yi kendi oyuncağı haline getirmesi AB tarafından kabul gören bir mesele ise, bu onlara hayırlı olsun.

Kıbrıs Türkü'nü yok sayan, KKTC'yi yok sayan, Kıbrıs Türk davasını yok sayan herhangi bir yaklaşımla müzakere yapılması söz konusu değildir.

Uluslararası eşit vizyona, statüye sahip bir devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tabii ki tanınmalıdır.

Pençe operasyonları

23 Nisan’da yeni bir aşamaya geçildi. Metina ve Avaşin bölgesinde operasyonlar devam etmektedir. Bine yakın terör yapılanması hedef alındı. TSK tarihi mekanlara ve sivillere karşı hassa hareket etmektedir. PKK'nın orada olması Irak Anayasası'na aykırı.

Adana'ya atık atılıyor iddiası

26 işletmeye ceza kesildi, müdahale sürecek deyip, çevrenin kirletilmesiyle ilgili olay olduğu zaman lütfen bütün vatandaşlarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlık ve Çevre Şehircilik Başkanlığımıza lütfen iletişime geçsin. Türkiye'nin her yönünde bu mücadele sürdürülüyor. Hassasiyetle takip ediyoruz. Çukurova'nın zehirlenmesine, Türkiye'nin herhangi bölgenin zehirlenmesine asla müsaade etmeyiz.

Yunanistan'ın göçmenlere müdahalesi

Türkiye'ye çeşitli konularda ders vermeye kalkanların, önce kendi demokrasilerini Akdeniz'in sularından çıkarması lazım.

Türk heyetlerinin Libya ve Mısır ziyaretleri

Senkronize olarak düşünmemek lazım, iki ayrı konu. Libya ile ilgili yürüyen işler var ve kritik aşamalar geçiliyor. Mısır'la ise aramızdaki meseleleri konuşmak ile ilgili yeni mekanizmalar oluşturmaya çalışıyoruz.

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