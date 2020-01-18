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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İdlib'deki sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İdlib'deki sözlerine tepki: Avrupa'daki ırkçı dilin İdlib'deki insanlar için kullanılması üzüntü verici.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İdlib'deki sözlerine tepki: Avrupa'daki ırkçı dilin İdlib'deki insanlar için kullanılması üzüntü verici.

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