AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İdlib'deki sözlerine tepki: Avrupa'daki ırkçı dilin İdlib'deki insanlar için kullanılması üzüntü verici.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İdlib'deki sözlerine tepki: Avrupa'daki ırkçı dilin İdlib'deki insanlar için kullanılması üzüntü verici.
Detaylar geliyor...
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