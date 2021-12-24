AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na 'bedava elektrik' tepkisi: Senaryosu ve oyunculuğu kötü bir dizi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. https://t.co/iakLactRN0 — Yeni Şafak (@yenisafak) December 24, 2021

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan ve hepimize üzüntü veren olaylarla ilgili belediye başkanlarımıza talimatlar verildi. Çocuklar ve savunmasız insanlar bazı sıkıntılı durumlar yaşadılar, hepimizi üzen acılı durumlar gerçekleşti. Belediye başkanlarımız bunu süratle hayata geçirecektir.

Daha insani, insanın doğayla iç içe olacağı yatay mimari de önemli. Cumhurbaşkanımız TBMM açılış konuşmasında yeşil mutabakattan bahsetti. Çeşitli uygulamalarımız yeşil devrimin hayata geçirilmesi için hazır. Belediyelerimizin yapacağı faaliyetler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

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Belediyelerimiz, pandemide vatandaşlarımıza ulaşmak için çok önemli gayretleri oldu. Belediyelerimiz devletin faaliyetlerine katkı sağladı. Belediyelerimiz bu sınavı Türkiye'de başarıyla verilmesi için önemli çalışmalar ortaya koydular.

Seçimlere doğru giderken hem genel hem yerel seçimlerin zamanında yapılması politikamızın altını çizerek, bu süreyi son derece iyi değerlendirmelerini ifade ettik.

AK Parti belediyeleri olarak seçim çalışmalarını güçlü bir şekilde yürütüyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEKTRİK TEPKİSİ

Hikaye bizim memlekette Adana'da devam ediyor. Seyircisi ne kadar bilmiyorum senaryosu ve oyunculuğu kötü olan bir dizi. Siyasi açıdan rüşvet ve şantaj, etikle bağdaştırılamaz. Bize şu belediyeyi verirseniz, oy verirseniz demek siyasi açıdan kabul edilemeyecek ifadeler. İkincisi bu açıklamaların ardından bir çok arkadaşımız şu çağrıyı yaptı. Belediyeler siz de, madem yapacaksınız kendi belediyeleriniz de bunu yapın. Şimdi de taşlık arazi yok diyorlar. Tutarsızlık üstüne tutarsızlıktır. Bu siyasetçinin mahçup olması lazım.

OYNAT 01:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na elektrik tepkisi: Verdiği nice namus sözü gibi bunu da inkar edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun 'Şanlıurfalı çiftçilere elektriği bedava vereceğiz' sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik hizmetinin belediyelerin elinde olmadığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava.



Elektriklerin belediyelerle ilgisi yok. Elektriği belediyeler mi veriyor? CHP Genel Başkanı, verdiği nice namus sözü gibi bunu da arkasını dönünce unutacak.



Tek bir kişinin bile işinden çıkarılmayacağı konusunda namus sözü vermişti. Seçimden sonra sadece İstanbul'da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Namuslu isen bunun gereğini yap bakalım.' dedi.







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"EKONOMİK SPEKÜLASYONA İZİN VERMEYİZ"

Burada entegre bir politika güçlü bir şekilde yürütülecek. Bir gece tüm tezleri çökenlerin ertesi gün yeni tezlerle ortaya çıkmasını ben ciddiye almıyorum. Denetimler güçlü bir şekilde devam ediyor. Şu andan itibaren düşüşün gerçekleşmesi için denetimler sürüyor. Stokçuluktan tutun da faize kadar vatandaşımıza zarar veren hiçbir ekonomik spekülasyona izin vermeyiz.

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Bu CHP geleneğinde Cumhurbaşkanına talimat verme gibi vesayet alışkanlığı vardır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu seçilmemiş Cumhurbaşkanına da talimat veriyor. Kendisi için ben göreve geldiğimde şunu yapacağım dese anlarız. En çok tek adam rejimi diyenler bunlar ama daha olmayan seçilmemiş Cumhurbaşkanına talimat veriyorlar. Bu vesayet zihniyeti açısından kötü anlamda bir seviye yükseltmektir. Kendisi aday değilse ki aday olacağına dair sinyal veriyor. Eğer başkası aday olacaksa şimdiden niye talimat veriyor?

OYNAT 00:38 Şanlıurfa'ya bedava elektrik sözü veren Kılçdaroğlu'na zor soru: Adanalıya bedava elektrik verecek misiniz? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, temaslarda bulunmak üzere Adana'ya gitti. Kılıçdaroğlu burada Adana Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve OSB Başkanları ile görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'na, Şanlıurfa programında bölgedeki taşlık araziye yapacakları güneş enerjisi sistemiyle çiftçiye bedava elektrik sözü vermesi hatırlatılarak, aynı vaadin Adana için de düşünülüp düşünülmediği soruldu.



Kılıçdaroğlu bu soruya, 'Burada, Adana'da 2 milyon 300 bin dönümlük bir taşlık arazi yok. Öyle bir arazi verilirse burada da veririz.' diyerek cevap verdi.

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OYNAT 00:50 Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadine yanıt: Neden kendi belediyelerinizde hayata geçirmiyorsunuz? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Şanlıurfa'da yerel yönetimleri kazandıkları takdirde elektriği bütün çiftçilere bedava vereceklerini' vadetmesine ilişkin konuştu. 'Bakın İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Adana'da, Mersin'de birçok yerde belediyeler sizde. diyen Çelik, 'O zaman Şanlıurfa için vadettiğiniz bu uygulamayı neden hemen hayata geçirmiyorsunuz? İşte bu siyasete kimsenin güvenmesi mümkün değil.' dedi. BiP'te paylaş

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