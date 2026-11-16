AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Antalya'da düzenlenen COP31 sürecinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine, fon kriziyle mücadeleden Gazze'de yaşanan insanlık dramına kadar birçok başlıkta konuşan Çelik, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara da değinerek, "Silahın gölgesinde demokrasi her zaman kısık konuşur" ifadelerini kullandı.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

''COP Çerçeve Sözleşmesi, Antalya'da çok başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bakanımız Murat Kurum'u ve ekibini tebrik ediyoruz. Panellerin ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir organizasyon oldu. Bin yıllık tahribata uğradığımız bir dönemdeyiz. Yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ve oraya katılan herkesin vurguladığı şekilde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önderliğinde ve himayelerinde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi artık bir Birleşmiş Milletler projesidir. Dünyanın her tarafında ilgi duyulan ve Sayın Emine Erdoğan'ın katıldığı çeşitli etkinliklerle birlikte artık küresel bir girişim hâline gelmiş bulunan, Birleşmiş Milletler mekanizması olan Sıfır Atık, her geçen zaman daha çok ilgi görüyor. Çünkü bu, dünyanın tahrip edilmesine karşı ortaya koyabileceğimiz en büyük cevaplardan biri, en büyük olumlu yaklaşımlardan bir tanesidir. Tabii bu arada Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiğinin yoğunluğu çok dikkat çekti. Gerçekten orada yaptığı konuşmada ve bütün temaslarında Gazze konusunu gündeme getirmesi, Gazze'deki soykırımla birlikte çevre kıyımını da gündeme getirmesi son derece önemli.

Cumhurbaşkanımızın iklim adaleti çağrısı son derece önemli

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşa, oradan Gazze konusunda gelinen son noktaya, Asya'daki ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara, yine Latin Amerika'daki çeşitli gündemlere kadar çok geniş bir yelpazede gerçekten çok yoğun bir diplomatik teması oldu. NATO Zirvesi'nden sonra bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik temasları açısından kendi rekorlarını yeniden aştığı, daha ileriye taşıdığı bir gündem oluşturdu. Tabii burada küresel adalet çağrısı, Cumhurbaşkanımızın iklim adaleti çağrısı son derece önemli. Dünyayı kirleten ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemesi ama dünyanın kirlenmesinde bir rolü olmayanlara sürekli olarak kısıtlamalar ve birtakım engellemeler ortaya koymaları, bu adalet kavramının ne kadar önemli olduğunu ve buradaki ikiyüzlülükten uzak durulması gerektiğini gösteriyor. Yani dünyayı kirletenler bu tip zirvelerde bile daha çekimser bir tutum alırken, zaman zaman bu tip zirvelere katılmaktan bile imtina ederken sürekli olarak dünyayı kirletmekte rolü olmayan ülkelere yeni birtakım kısıtlamalar, engellemeler ve ambargolar getirmeye çalışıyorlar. Bu da tabii küresel adalet noktasında maalesef bugünkü sorunları doğuran ikiyüzlülüğün devam ettiğini gösteren bir tablo ortaya çıkarıyor.

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Tabii bir kere daha iklim adaleti ve küresel adalet çerçevesinde Türkiye'nin diplomasi merkezi olması da çok önemlidir. Bu noktada yeşil enerjinin öne çıkarılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, "Ekolojiyi ekonomiye feda etmeyelim. Bu ikisinin arasında dünyamız için, insanlığın sürdürülebilirliği için anlamlı dengeler kuralım." yaklaşımı herkes tarafından kabul gören ve bu çerçevede bir arayışın ortaya çıktığı bir yaklaşımdır. Nitekim İsrail'in soykırımın yanı sıra Netanyahu şebekesinin aynı zamanda bir çevre kıyımı yaptığı da kayıtlara bu şekilde geçmiştir.

FON KRİZİNDE TAVİZSİZ HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Fon krizi olarak adlandırılan dolandırıcılıkla mücadelemizi olayın bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla tavizsiz ve kararlı olarak hareket etmeye devam edeceğiz.

Dolandırıcılarla yatırımcıların ayrımı yapılıyor. SPK'da güçlü adımlar atılıyor. Vatandaşın mağduriyetlerinin giderilmesi önceliğimiz. Sermaye piyasasını korumaya yönelik bir eylem planı var. Yargı süreci hassas sürdürülüyor.

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Gerçeğin açığa çıkması esas meseledir. İhmali kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap verecekler, bu meselenin hiçbir aşaması hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacak, tüm boyutlarıyla açığa çıkacaktır. Siyasi himaye ile örtbas edilmesine de müsaade etmeyiz.

Kararlı bir şekilde bu dolandırıcılık yapan, manipülasyon yapan, Türkiye'nin sermaye piyasalarına saldıran bu şahısların, bu bağlantıların ortaya çıkarılması, soruşturulması, yargılanması yönünde güçlü adımlar atılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Devlet Denetleme Kurumu devreye girdi. Devlet Denetleme Kurumu elinde bulunan yetkiler açısından tüm sistemi gözden geçirebilecek, her tarafa bakabilecek ve her türlü datayı, veriyi, ilişkiyi, bağlantıyı görebilecek bir kapasiteye sahip. O yüzden devlet denetleme kurulunun çalışmaları sonunda ortaya çıkacak tablo da bundan sonraki yol haritasının şekillenmesi bakımından son derece önemli.

GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Gazze'de kış şartları faciaya dönüştü. İsrail 150 bin çadırın Gazze'ye girmesine engel oluyor. Hastaneye yapılan saldırıda sağlık çalışanları sivil insanlarla birlikte öldürüldü bu da vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor.''

Çelik'ten dikkat çeken 'Terörsüz Türkiye' mesajı: "Silahın gölgesinde demokrasi kısık konuşur"

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, sürecin tarihsel açıdan önemli bir aşamaya ulaştığını belirtti. Meclis'te 467 milletvekilinin onayıyla kabul edilen çatı yasanın güçlü ve net bir hukuki zemin oluşturduğunu ifade eden Çelik, silah bırakma sürecinin teyit ve tespit mekanizmalarının önemine dikkat çekti.

Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK), terör örgütünün silah bıraktığını teyit ve tespit mekanizmaları aracılığıyla onaylamasının ardından Meclis iradesinin hayata geçirileceğini aktaran Çelik, yakın coğrafyanın en temel ihtiyacının huzur olduğunu vurguladı.

BÖLGEDE ORTAK GELECEK VİZYONU VURGUSU

Bölgedeki silahlı vesayetin sona erdirilmesinin demokratikleşme ve ekonomik refah açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Çelik, silahın varlığının demokratik süreçleri ve toplumsal kapsayıcılığı olumsuz etkilediğine işaret etti.

SİLAHIN GÖLGESİNDE DEMOKRASİ KISIK KONUŞUR

Meselenin yalnızca silah bırakma süreciyle sınırlı olmadığını belirten Çelik, bölgesel barış ve demokratikleşmenin sağlanması için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece silah bırakma meselesiyle sınırlı kalmıyor. Aslında terörsüz bölgede de gördüğümüz gibi aslında silahın gölgesinde demokrasi her zaman kısık konuşur. Silah varsa bir yerde, silahlı vesayet varsa demokrasinin sesi orada yüksek çıkmaz. Ya da toplumsal kapsayıcılık ve siyasal kapsayıcılık her zaman zayıf olur. Buralarda herkesin huzurunu sağlayacak şekilde tek devlet, tek ordu, tek ülke anlayışının yerleşmesi, etnik ve mezhebi birtakım fay hatlarının geride bırakılması son derece önemli olacaktır."