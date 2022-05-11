Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Kılıçdaroğluna tepki Husumet siyaseti yürütüyor
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Husumet siyaseti' yürütüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal 'maşa' sözlerine tepki gösteren Çelik, "Kılıçdaroğlu rekabet değil 'husumet siyaseti' yürütüyor. Esad rejimine kim empati kuruyorsa asıl maşa odur" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten sığınmacı açıklaması: 11 Mayıs
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var.

Kılıçdaroğlu rekabet değil 'husumet siyaseti' yürütüyor. Kılıçdaroğlu kendisini Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur.

Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.

Ayrıntılar geliyor...

BursadakiAVMde yangın

Bursa'daki
AVM'de yangın

​Mağazanın tavanı çöktü.
Şimdiye kadarki en büyüğü

Şimdiye kadarki en büyüğü

​Odyssey of the Seas Türkiye'ye demir attı.
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın mağdurları suçladı: Şikayet ettikleri için paralarını alamadılar

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz

Zifte yapışan keçinin çobanı doğaya bırakılan atıklardan şikayetçi.

​Skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi: Polis annenin peşinde.
Şölen havasında gençlik festivali

Şölen havasında gençlik festivali

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi unutulmayacak bir 19 Mayıs yaşatacak.

TikTok fenomenine<br> aracında infaz

TikTok fenomenine
aracında infaz

Neden öldürüldüğü ortaya çıktı: Tüyler ürperten detaylar.

​Türkiye'ye kızılötesi güç: Hainlerin korkulu rüyası olacak.

​Koparan yandı: Cezası 110 bin TL.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.