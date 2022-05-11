AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Husumet siyaseti' yürütüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

#CANLI | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'sığınmacı' konusuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/cooFmr2aji — Yeni Şafak (@yenisafak) May 11, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var.

Kılıçdaroğlu rekabet değil 'husumet siyaseti' yürütüyor. Kılıçdaroğlu kendisini Esad yönetimi ile empati kurarcasına konuşuyor. Esad rejimi ile kim empati yapıyor ise asıl maşa odur.

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Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.

Ayrıntılar geliyor...