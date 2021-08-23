Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Türkiyede göçmen merkezi iddialarına yanıt Bu bir yalan
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Türkiye'de göçmen merkezi' iddialarına yanıt: Bu bir yalan

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de göçmen merkezi kurulacağına ilişkin iddiaları yalanlayan Çelik, "

Bu bir yalan. CHP'nin hafızasını siyasi bir arızaya dönüştürdüler. Bir kerecik olsun bu tür çıkan yalan haberlere karşı Türkiye'nin açıklaması beklensin. Doğrudan gerçek kabul ediyorlar. Her seferinde de bu yalan siyaseti gerçeğin duvarına çarpıp paramparça oluyor." dedi

Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Türkiyede göçmen merkezi iddialarına yanıt: Bu bir yalan
Ömer Çelik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

KARADENİZ'DEKİ SEL FELAKETİ

Bundan sonra çok yönlü tedbir alınması gerekiyor. Bazı noktalara bir yıllık yağış bir günde düştü. Altyapı sorunlarıyla birleşince tablo kötüleşiyor.

KOVİD-19 SALGINIYLA MÜCADELE

Birinci doz aşıda 46 milyona, ikinci doz aşıda 35 milyona ulaştık. İkinci doz aşı olanların oranı yüzde 55. Aşıya ulaşım konusunda Türkiye'de bir sorun yok. Aşılamayı gönüllülük esasıyla yapıyoruz.

YÜZ YÜZ EĞİTİM BAŞLIYOR

Eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Tüm kademelerde haftada 5 gün ve yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri azaltılmayacak. Müfredata uyulması öğrencilerin geleceği açısında çok önemli. Tüm hazırlıklar yapıldı, tedbirler alındı. Öğrenci ve personel okul içinde maske takacak. Gerekirse maske ücretsiz verilecek.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak
OYNAT 00:52
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamada Çelik, ' 2021-2022 eğitim yılı 6 eylülde başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli. Mazereti olan öğrenciler EBA üzerinden devam edebilecek.' ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

TSK, yaptığı operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi konusunda dünyanın en hassas ordusu. Operasyonların hepsi ulusal güvenliğimizi sağlamak için. Terör örgütünün derhal Sincar'dan çıkartılması gerekiyor.

AFGANİSTAN'DA TALİBAN YÖNETİMİ

Afganistan'da kapsayıcı bir yönetimin ortaya çıkması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız çok çok yönlü diplomasi trafiği yönetiyor. Afgan halkı yalnız bırakılmamalı, insanlık dramı yaşanıyor. Uluslararası toplum üzerine düşeni yerine getirmeli.

"TÜRKİYE GÖÇMEN KAMPI DEĞİL"

Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur. Türkiye bu kadar yükü o insanlar ölmesin diye yerine getirmiştir. Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına hakimdir. Türkiye'ye sorulmadan yapılan bazı açıklamalar yok hükmündedir.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir
OYNAT 00:57
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye kimsenin göçmen kampı değildir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye gelen göçmenlere ilişkin konuşan Çelik, 'Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur. Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir.' dedi.

2021 yılı içerisinde güney sınırlarımızdan 160 bin, doğu sınırlarımızdan 90 bin düzenli göçmenin ülkeye girişi engellenmiştir. Afganistan'a geri gönderilen kişi sayısı 235 bine ulaşmıştır. Bütün ülkeler kendi sınırlarını korumak için ilave tedbirlere ihtiyaç duyuyor.

Uzun zamandır hem kendi aldığımız tedbirler var hem de AB ile yürüttüğümüz çalışmalar var. Sınırdaki gözlem faaliyetlerimizde kapasitemizin artırılması konusunda çalışmalarımız var.

Mehmetçik'in güvenliği bizim için birinci şarttır.

AB'YE GÖÇMEN ANLAŞMASI ÖNERİSİ

Avrupa Birliği ile Göçmen Anlaşması'nın AB hayata geçiremedi ki doğru düzgün bir önerisi olsun. Yunanistan'ın barbarlığına göz yumuyorlar. Burada ikiyüzlülük vardır. Türkiye bu konuda üzerine düşeni yapmıştır. Daha fazlasını beklemeyin. Türkiye'nin bundan sonra bir kişilik göçmen yükü kaldıracak kapasitesi yoktur.

BUĞRA KAVUNCU'YA SALDIRI

Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun diliyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşıyız, tümüyle reddederiz.

'TÜRKİYE'DE GÖÇMEN MERKEZİ' İDDİASI

Bunu büyükelçilik de yalanladı. Bu bir yalan. CHP'nin hafızasını siyasi bir arızaya dönüştürdüler. Bir kerecik olsun bu tür çıkan yalan haberlere karşı Türkiye'nin açıklaması beklensin. Doğrudan gerçek kabul ediyorlar. Her seferinde de bu yalan siyaseti gerçeğin duvarına çarpıp paramparça oluyor.

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