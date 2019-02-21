AK Parti standından İmamoğlu’na lokum ikramı

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beykoz’da bir dizi temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Paşabahçe meydanında vatandaşlarla buluştu.

Burada kendisini dinlemek için gelen kalabalığa hitap eden İmamoğlu, vaatlerini ve çözüm önerilerini sıralayarak vatandaşlardan destek istedi.

İmamoğlu’na AK Parti standında Lokum ikramı

Paşabahçe Meydanına gelen İmamoğlu, ilk olarak aynı bölgede bulunan AK Parti standını ziyaret etti. Bir süre stant görevlileriyle samimi bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, AK Parti standında kendisine ikram edilen lokumu alıp yiyerek teşekkür etti.