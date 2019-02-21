Gündem AK Parti standından İmamoğluna lokum ikramı
İSTANBUL

AK Parti standından İmamoğlu’na lokum ikramı

AK Parti standından İmamoğlu’na lokum ikramı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beykoz’daki seçim turu kapsamında halk buluşması için geldiği meydanda AK Partinin standını ziyaret etti. İmamoğlu, stant görevlilerinin lokum ikramını alıp yiyerek, teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi IHA
İmamoğlu, stant görevlilerinin lokum ikramını alıp yiyerek, teşekkürlerini iletti.
İmamoğlu, stant görevlilerinin lokum ikramını alıp yiyerek, teşekkürlerini iletti.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beykoz’da bir dizi temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Paşabahçe meydanında vatandaşlarla buluştu.

Burada kendisini dinlemek için gelen kalabalığa hitap eden İmamoğlu, vaatlerini ve çözüm önerilerini sıralayarak vatandaşlardan destek istedi.

İmamoğlu’na AK Parti standında Lokum ikramı
Paşabahçe Meydanına gelen İmamoğlu, ilk olarak aynı bölgede bulunan AK Parti standını ziyaret etti. Bir süre stant görevlileriyle samimi bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, AK Parti standında kendisine ikram edilen lokumu alıp yiyerek teşekkür etti.

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