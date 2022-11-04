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POLİTİKA

AK Parti Teşkilat Akademisinde 3'üncü dönem eğitimleri başlıyor

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenecek Teşkilat Akademisi eğitimlerinin üçüncüsü yarın başlayacak. AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenecek eğitimler, 81 ilde üç kademe il ve ilçe yönetimlerini kapsayacak, 93 bin teşkilat mensubuna çeşitli alanlarda dersler verilecek.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Teşkilat Akademisinde 3üncü dönem eğitimleri başlıyor
Foto/arşiv

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yazılı açıklamasında, AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenecek Teşkilat Akademisi eğitimlerinin, 81 ilde üç kademe il ve ilçe yönetimlerini kapsayacağını belirtti.

Eğitimlerin ana temasının "Türkiye Yüzyılı" olacağını vurgulayan ve ilk eğitimlerin 5-6 Kasım'da 34 ilde gerçekleştirileceğini bildiren Şen, 93 bin teşkilat mensubuna çeşitli alanlarda dersler verileceğini ifade etti. Mustafa Şen, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Eğitim programının hedefi Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 93 bin teşkilat mensubumuzun motivasyonunu, inancını, özgüvenini ve aidiyetini yükselterek önümüzdeki önemli sürece hazırlanmak. Gerçekleştireceğimiz eğitim faaliyetleri kapsamında, her ilimizde üç kademe il ve ilçe yönetimlerimizi programa alıyoruz. Teşkilat Akademisi adını verdiğimiz eğitimleri tüm Türkiye'de daha önce 2 kez gerçekleştirdik. Bu üçüncü dönemi olacak. Eğitimler, alanında uzman ve kamuoyunun da çok iyi tanıdığı isimler tarafından verilecek. Eğitim içeriğine bağlı olarak, MYK/MKYK üyelerimiz, bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, uzman eğitimciler, akademisyenler ve gazeteciler 4 ana ders başlığında eğitim verecek. AK Parti, yeni yüzyıla, 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. Eğitimlerimizin ana konsepti Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' üzerine olacak. Tüm partimiz tam odak çalışıyor. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Teşkilatlarımızın tüm hazırlığı buna yönelik."

Teşkilat Akademisi eğitim programının, her ilde dört ders başlığında verileceğini ve üç haftada tamamlanacağını da açıklayan Şen, derslerin hafta sonları gerçekleştirileceğini kaydetti.

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