AK Parti Teşkilat Akademisi’nin İstanbul eğitimleri başlıyor.

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi’nin İstanbul eğitim programlarının 11 Aralık’ta başlayacağı açıklandı. ‘Bu Hikâyenin Kahramanı Sensin’ temasıyla başlatılan eğitim programları kapsamında siyasal İletişim, yeni medya, savunma sanayi ve teknoloji eğitimi başta olmak üzere çeşitli eğitimlerin verileceği bildirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin de programda teşkilata hitap edeceği kaydedildi.



AK Parti AR-GE ve Eğitim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in koordinatörlüğünde organize edilen AK Parti Teşkilat Akademisi’nin Türkiye genelinde devam eden eğitimlerinin İstanbul programı belli oldu.



TEŞKİLAT ÜST YÖNETİMLERİ DE KATILACAK

AK Parti İstanbul Teşkilatı’na yönelik organize edilen teşkilat akademisi eğitimleri bu hafta sonu başlayacak. AK Parti İstanbul AR-GE ve Eğitim’den sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan’ın yönetiminde düzenlenecek programlara; İstanbul 3 Kademe İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 3 Kademe 39 İlçe Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve 3 Kademe Mahalle Başkanları katılacak.

Ayrıca; AK Parti MYK/MKYK, parti yöneticileri, bakanlar, milletvekilleri, akademisyenler, medya, sivil toplum, kültür ve sanat alanında uzman eğitimcilerin de ders vereceği kaydedildi.



4 BİNİ AŞKIN TEŞKİLAT MENSUBU KATILACAK

11 ve 12 Aralık 2021 tarihlerinde 10.00 ila 16.00 saatleri arasında düzenlenecek programların 5 farklı merkezde gerçekleştirileceği açıklandı. Bu tarihteki eğitim programlarına 20 ilçeden 4 bini aşkın teşkilat mensubunun katılım sağlaması bekleniyor. Geriye kalan 19 ilçenin programlarının ise sonraki haftalarda belirleneceği bildirildi.

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