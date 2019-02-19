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POLİTİKA

​AK Parti ve MHP Sarıyer'de ortak liste çıkaracak

AK Parti ve MHP Sarıyer'de ortak liste çıkaracak

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, Meclis Üyeleri Aday Listesini yarın teslim edeceklerini söyledi. Bayraktar, "AK Parti Meclis üyesi listemizi istişarelerle, ortak akılla, pek çok veriyi değerlendirerek yaptık. Bu listeler hazırlanırken teşkilatımızda oluşan birlik, beraberlik, bütünlük havasından ayrıca mutlu olduk" dedi. Bayraktar, Sarıyer’de Cumhur İttifakı kapsamında MHP ile ortak liste çıkaracaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti'nin Sarıyer adayı Salih Bayraktar, AK Parti Sarıyer Teşkilatı’nın kuruluşu ve sonrasında görev almış AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile kahvaltıda buluştu.
AK Parti'nin Sarıyer adayı Salih Bayraktar, AK Parti Sarıyer Teşkilatı’nın kuruluşu ve sonrasında görev almış AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile kahvaltıda buluştu.

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, AK Parti Sarıyer Teşkilatı’nın kuruluşu ve sonrasında görev almış AK Parti Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile kahvaltıda buluştu.

Programa Bayraktar’la birlikte AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Hüseyin Cevahiroğlu, Sarıyer kurucu İlçe Başkanı Nurettin Çelik, Sarıyer eski Belediye Başkanı ve AK Parti 2014 Sarıyer Belediye Başkan Adayı Sedat Özsoy ve eski ilçe başkanı Hüseyin Özdemir'in yanı sıra çok sayıda teşkilat mensubu da katıldı.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Sarıyer Belediyesi Meclis Üyeleri Aday Listesini Salı günü teslim edeceklerini belirterek Sarıyer’de Cumhur İttifakı kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak liste çıkaracaklarını kaydetti.

Sarıyer'e borcumuz var

Bayraktar, "Kuruluşundan bugüne kadar partimiz için özverili duyarlı samimi vefalı çalışmalarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal etmiş olanlara Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Bayraktar, "Hayatım boyunca borçlu yaşamaktan uzak durdum. Bu konuda kendimi başarılı görüyordum. Ama önüme öyle bir borç çıktı ki ödemek boynumuzun borcu oldu. Çıkan borç neydi biliyor musunuz? Sarıyer’e olan vefa borcumuz. Gerçekten böyle muhteşem bir coğrafyada yaşadık, doğduk, bu yeşilin, mavinin imkanlarından istifade ettik, bu yüzden iltimaslı insanlarız. Bu iltimasın üzerimizde bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu yerine getirmek adına 4,5 yıldır ilçe başkanlığı yaptık şimdi de Sarıyer Belediye Başkan adayı olarak huzurunuzdayız. İnşallah hep birlikte bu vefa borcumuzu ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Meclis üyesi listesi ortak aklın ürünü

  • Yarın belediye meclis üyelerinin listesinin teslim edileceğini belirten Bayraktar, "Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak liste vereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi liste çıkarmayacak. İnşallah hep birlikte AK Parti yerel yönetim anlayışını Sarıyerliyle buluşturacağız. AK Parti Meclis üyesi listemizi istişarelerle ortak akılla yaptık. Pek çok veriyi değerlendirerek yaptık. Gerçekten meclis üyesi listesi yapmak kolay değil. Tam 4 aydır biz buna çalışıyoruz. Bu listeler hazırlanırken teşkilatımızda oluşan birlik, beraberlik, bütünlük havasından ayrıca mutlu olduk. İnşallah 31 Martta da netice alacağız, bunu sahada görüyorum. Ancak hiçbir şey garanti değil. Milletimizin nasıl gönlüne girebiliriz ve 250 bin seçmeninizin tamamının teveccühünü nasıl alırız, seçim sonrası Sarıyerlilerin tamamını nasıl mutlu ederiz onun peşinde olacağız" şeklinde konuştu.

Sarıyer örnek teşkilat olmaya devam ediyor

AK Parti Sarıyer Kurucu İlçe Başkanı ve Sarıyer Belediyesi Meclis Grup Başkanı Nurettin Çelik de 31 Mart hedefine kenetlendiklerini söyledi.

Çelik, son 5 yıldır Meclis Üyeliği görevi yaptığını ancak yeni dönem için Bayraktar'dan müsaade istediğini belirterek, "Salih Başkanımız Sarıyer’de seni yine meclisimizde görmek istiyoruz dediler ancak kendisine teşekkür ettim. Ben bu teşkilatta bir abi misyonunda kalmak istiyorum. Meclis üyesi olacak kardeşlerime de 1 Nisan itibariyle de hayırlı çalışmalar diliyorum" dedi.

AK Parti'nin Sarıyer adayı Bayraktar projelerini anlattı
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