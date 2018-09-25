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POLİTİKA

AK Parti ve MHP'den 'ittifak' anlaşması

AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı'nın devamı konusunda prensipte anlaşma sağladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın görüşmeleri bundan sonraki görüşmelerimize ışık tutacak. İrademizin karşılıklı olarak örtüştüğünü ifade edebiliriz" dedi.

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AK Parti'den Özhaseki ve MHP'den Durmaz, yerel seçimde ittifak konusunu görüştü.
AK Parti'den Özhaseki ve MHP'den Durmaz, yerel seçimde ittifak konusunu görüştü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda AK Parti ile karşılıklı irade beyanında bulunduklarını bildirdi.

Durmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile "yerel seçimde ittifak" ile ilgili gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, her iki tarafın da Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerle de devam etmesi gerektiği konusundaki iyi niyetini karşılıklı beyan ettiğini söyledi.

Detayları görüşmediklerini belirten Durmaz, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk. Görüşmelerimiz bundan sonra gerek iki genel başkan yardımcısı arasında gerekse heyetler olarak devam edebilir. Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Genel Başkanımızla görüşmeleri bekleniyor. Orada da belki daha kapsamlı bir değerlendirme yapma imkanı olabilir veya sonrasında daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın görüşmeleri bundan sonraki görüşmelerimize ışık tutacak. İrademizin karşılıklı olarak örtüştüğünü ifade edebiliriz."

Samimi ve dostane

Cumhur ittifakı iradesinin devamında yarar olduğunun ifade edildiğini vurgulayan Durmaz, "Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık." dedi.

Durmaz, görüşmelerin samimi ve dostane bir ortamda gerçekleştiğini kaydetti.

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