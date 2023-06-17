AK Parti yerel seçimler için düğmeye bastı: 11 büyükşehir için özel reçete

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinde Millet İttifakı adayı CHP lideri Kemal Kılılçdaroğlu'nu sandığa gömerek yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi muhalefete bir kez daha hüsran yaşatan AK Parti, 2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimler için şimdiden düğmeye bastı ve hummalı bir çalışma için yol haritası belirlendi. İl etapta 11 büyükşehrin röntgeni çekilecek.

Özel anket çalışmaları yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda hareket eden AK Parti'de yetkililer, 2019 ve 2023 seçimlerinin sonuçları masaya yatıracak. Sabah'ın haberine göre; Bu kapsamda her iki seçimin detaylı analizi yapılacak. AK Parti, 14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde görece oylarının düştüğü illerde seçmene özel anket çalışmaları yapacak. 2019 seçimlerinde Millet İttifakı'nın aldığı 11 büyükşehir için özel çalışma yapılacak. CHP'nin yönetimindeki 11 büyükşehirin 5 yıllık performansı detaylı olarak incelenecek. 2019'da vaat edilen projelerin gerçekleşme oranlarına bakılacak. Oy tercihini başka partiye yapan seçmen için kadın ve gençlik kolları tam kadro çalışacak.

Oy kayıplarının nedenleri araştırılacak

AK Parti belediyeleriyle birlikte koordinasyon içinde çalışılacak. Sandık bazlı çalışmalar kapsamında oy kaybının yaşandığı bölgelerde kanaat önderleriyle görüşmeler sıklaştırılacak. Hazırlanan analizler kapsamında partinin oylarının arttığı ve görece azaldığı ilçeler tek tek belirlenecek. Oy kaybı ve artışının nedenleri araştırılacak. Varsa sorunların çözümü noktasında koordinasyon çalışması yapılacak. Oy artışı yaşanan il ve ilçelerde rehavet uyarısı olacak. Rehavete kapılmamak için özveri ile çalışılacak.















