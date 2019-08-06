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ANKARA

AK Parti’de 18’inci yaş hazırlığı

Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk siyasetine damga vuran ve ülkeyi süper lige çıkaran AK Parti, 18’inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Parti, kuruluş yıl dönümünde 2001 ruhunu yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkez Binası
AK Parti Genel Merkez Binası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Türk siyasetinde rekorlara imza atan AK Parti, 18’inci yaşını kutlamaya hazırlanıyor.

14 Ağustos 2001’de siyaset sahnesine atılan ve 3 Kasım 2002 seçimlerinden günümüze kesintisiz iktidar olma başarısını gösteren AK Parti, 18’inci yaşına basacak. 17 yılda AK Parti Türkiye’ye yaşattığı yeniliklerle her seçimden milletin desteğini artırarak çıkarken, kuruluş yıl dönümünde 2001 ruhunu yeniden canlandırmayı hedefliyor.

GÖNÜLLER ALINACAK

  • 17 yılda girdiği 15 sandık yarışından da zaferle çıkan AK Parti, Türk siyasi tarihinde rekorlarla yerini aldı. AK Parti’nin 18’inci yıl dönümünde ise kurulduğu ilk günün ruhuna vurgu yapılarak, AK kadrolar yeniden bir araya getirilecek. Parti kadrolarında en üst kademeden en alt kademeye kadar hizmet etmiş isimler unutulmayacak. Davaya bağlı kalan fakat çeşitli nedenlerle kırgınlık yaşayan kadroların gönlü alınacak. AK Parti yeni yaşını kadrolarını güçlendirerek ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayarak kutlayacak.

BAYRAMLA ÇAKIŞTI

Yıl dönümü etkinliklerinin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle Genel Merkez tarafından organize edilecek kutlama etkinliğinin net tarihi yarın toplanacak MYK’da karara bağlanacak. Yıl dönümü nedeniyle parti teşkilatlarında da kutlama programları düzenlenecek. Partinin birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yapılacak etkinlikler kapsamında AK Parti’nin 18 yılda kat ettiği mesafe de anımsatılacak.

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