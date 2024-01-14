AK Parti'de 31 Mart hazırlıkları tam gaz: Yerel seçimde 2 milyon 300 bin görevlisiyle sahada olacak

Türk siyaseti 31 Mart yerel seçimine odaklanmış durumda. Partiler ve adaylar, seçim çalışmalarını sürdürürken, geri sayımın başladığı bir döneme girilmiş durumda.





AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Ahmet Özdemir, yerel seçimlere hazırlık çalışmalarına dair AA muhabiriyle yaptığı görüşmeye açıklamalarda bulundu.





Özdemir, AK Parti'nin yerel seçim hazırlıkları kapsamında tüm illerde SKM'leri kurduklarını ve bu merkezlerin başkanları ile yönetim kurullarını atadıklarını ifade etti. SKM'lerin 57 ilde AK Parti il binasında, 24 ilde ise müstakil mekanlarda faaliyet gösterdiğini belirten Özdemir, ayrıca bazı beldelerde de SKM'lerin oluşturulduğunu dile getirdi.





Özdemir, özellikle nüfusu 2 binin üzerinde olan belirli bölgelerde SKM başkanları atandığını belirtirken, bu merkezlerin, ilgili gruplarla iletişim kurarak envanter çıkardığını ve bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, mahalleler, muhtarlar, emekliler, gençler ve dezavantajlı gruplar gibi çeşitli kesimlere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.





Özdemir, şöyle devam etti:





Adayımız sahaya inmeden önce hangi gün nereye gidecek, ne konuşulacak, ne kadar süreyle konuşulacak, bunlarla ilgili bir hazırlık yapmalarını istiyoruz. Bütün Türkiye'de adaylarımız açıklandığında yaptıkları hazırlıklarla sahaya inecekler ve bizim planladığımız günlük programları icra edecekler. Böylece adayımız bütün sahayı gezmiş olacak. O ildeki Karadenizli, Güneydoğulu, Türk, Kürt, Çerkez, Laz gibi insan kitlelerine de ulaşacaklar. Yani o şehrin haritasını tamamen işlemiş olacakları bir seçim programı hazırlıyoruz.





Özdemir, sandıkta seçmenin kullandığı oyun heba edilmemesiyle ilgili hukuki ve teknik bir çalışmanın hazırlıklarına başladıklarını ifade etti.





"Seçimde 2 milyon 300 bin görevlimiz sahada hazır olacak"





Partisinin seçim çalışmaları kapsamında sahada kaç görevlisinin bulunacağına ilişkin de bilgi veren Özdemir, şunları söyledi:





Yaklaşık 200 bin sandık var. Bu 200 bin sandıktan her birinde yaklaşık 5 tane görevlimiz olacak. Yani doğal olarak bu 1 milyon kişi. Bu 1 milyon kişinin arkasında da bunlardan verileri toplayacak veya müdahale edilmesi gerektiğinde müdahale edebileceği bu kadar sayıda eğitilmiş ve hazır insan bekliyor olacak. Sorun olduğunda müdahale edecek, olmadığında ise veri akışını sağlayacak 1 milyon kişi yani. Bir de hukuki ekibimiz var. Teknik destek için müracaat edebilecekleri yaklaşık 300 bin civarında böyle bir ekibimiz olacak. Yani bu seçimde 2 milyon 300 bin görevlimiz sahada hazır olacak.





"Bir network oluşturduk"





Sandığın başından, genel merkeze kadar herkesin ne yapacağını bildiği, başarılı olamadığında sorunu nasıl çözeceğini ve kime ulaşacağını bildiği bir network oluşturduk, müşahitten Genel Başkan'a kadar giden. Tabii Genel Başkan'ımız zaten bunu takip ediyor.











