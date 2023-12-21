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AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı: 10 ilde aday çalışmalarımız tamamlandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik aday mesaisi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, "Diğer illerle ilgili de Cumhurbaşkanımızın çalışması devam edecek. Aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı" dedi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
19:48 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 20:18 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü açıklama yapıyor.
AK Parti Sözcüsü açıklama yapıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Teşkilatlarımızın seçimlere hazırlık anlamında neler yaptıkları, eksiklerin tamamlanması ve seçimlerde Cumhur İttifakı'nın güçlü şekilde çıkması için çalışmalar değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanımızın illerle istişaresi devam ediyor. Şimdiye kadar İstanbul, Ankara, Adana, Samsun ,Bursa, Denizli, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu ve Trabzon ile bugün çalışmalar buraya kadar tamamlanmış olacak. Diğer illerle ilgili de Cumhurbaşkanımızın çalışması devam edecek. Aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GAZZE İLE İLGİLİ TEMASLARI SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili temasları sürüyor. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatif çerçevesinde görüştüğü liderlerle istişaresi devam edecek. Bu insanlık dışı durum sona erdikten sonra iki devletli çözüme giden yolun açılması olacak.

CUMHUR İTTİFAKI

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin talimatıyla oluşmuş heyetler çalışmalarına devam ediyor. İllerle ilgili liderler son kararı verdikten sonra kararlar açıklanacaktır. Sayın Bahçeli de açıkladı AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur. Diğer bileşenlerle ilgili de Cumhurbaşkanımız diğer liderlerle görüştü. Genel Merkezimiz sonuçları değerlendiriyor. Cumhur İttifakı ile ilgili bir sorun yok.

ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP: ÜSLUP YAKIŞIKSIZ

CHP Genel Başkanı'nın MSB Bakanı ile ilgili sözleri kınanacak ifadeler. Son derece yakışıksız. CHP köklü bir parti. Kendileri bundan bahsederken Cumhuriyetle özdeşlik kurarlar. CHP'de üslubun buraya gelmesi CHP'ni destekleyenlerinde doğru bulmadığı bir üslup.

TSK'da Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır. Buna karşı durum olursa derhal cezalandırılır. Atatürk TSK'nın ebedi komutanıdır. Emir komutanın dışına çıkan bir durum söz konusu olamaz. Gruplaşmalar olduğu şeklinde iddialar oluyor. TSK bir bütün emir komuta içinde hareket ediyor. Dışına çıkanlara izin verilmez. 'Aklınızı başınıza alın' gibi üslup yakışıksızdır. Bu üslup sahibinin alnına yapışır. CHP Genel Başkanı'nın anlamadığı konularda konuşmaması gerekir. Önce parti içi meselelerini halletsinler.

AKŞENER'İN 'SAVAŞ İLANIDIR' AÇIKLAMASI

İYİ Parti ile CHP arasındaki tartışması ibretlik bir tartışma. Birkaç ay önce Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorlardı. Masanın ne kadar işlevsiz olduğu ortaya çıktı.

İstanbul belediye başkanı İstanbul'a hizmet dışında her şeyle anılıyor. Böyle bir politikasızlık kendilerini bağlar. 5 ay önce topluca poz veriyordunuz, şimdi ağır ifadelerle süreç ilerletiliyor. Siyaset milletin desteği ile millet için yapılır. Gibi yaparak ortaya çıkacak siyasi tablo işte bu siyasi tablodur. Kendi partileri içinde tartışmaları toplayamayan bir duruma gelinmiştir.


#AK Parti
#Ömer Çelik
#Gazze
38 dakika önce
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