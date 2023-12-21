AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
"CUMHURBAŞKANIMIZIN GAZZE İLE İLGİLİ TEMASLARI SÜRÜYOR"
Cumhurbaşkanımızın Gazze ile ilgili temasları sürüyor. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanımızın aldığı inisiyatif çerçevesinde görüştüğü liderlerle istişaresi devam edecek. Bu insanlık dışı durum sona erdikten sonra iki devletli çözüme giden yolun açılması olacak.
CUMHUR İTTİFAKI
Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli'nin talimatıyla oluşmuş heyetler çalışmalarına devam ediyor. İllerle ilgili liderler son kararı verdikten sonra kararlar açıklanacaktır. Sayın Bahçeli de açıkladı AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek sorun yoktur. Diğer bileşenlerle ilgili de Cumhurbaşkanımız diğer liderlerle görüştü. Genel Merkezimiz sonuçları değerlendiriyor. Cumhur İttifakı ile ilgili bir sorun yok.
ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP: ÜSLUP YAKIŞIKSIZ
TSK'da Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır. Buna karşı durum olursa derhal cezalandırılır. Atatürk TSK'nın ebedi komutanıdır. Emir komutanın dışına çıkan bir durum söz konusu olamaz. Gruplaşmalar olduğu şeklinde iddialar oluyor. TSK bir bütün emir komuta içinde hareket ediyor. Dışına çıkanlara izin verilmez. 'Aklınızı başınıza alın' gibi üslup yakışıksızdır. Bu üslup sahibinin alnına yapışır. CHP Genel Başkanı'nın anlamadığı konularda konuşmaması gerekir. Önce parti içi meselelerini halletsinler.
AKŞENER'İN 'SAVAŞ İLANIDIR' AÇIKLAMASI
İstanbul belediye başkanı İstanbul'a hizmet dışında her şeyle anılıyor. Böyle bir politikasızlık kendilerini bağlar. 5 ay önce topluca poz veriyordunuz, şimdi ağır ifadelerle süreç ilerletiliyor. Siyaset milletin desteği ile millet için yapılır. Gibi yaparak ortaya çıkacak siyasi tablo işte bu siyasi tablodur. Kendi partileri içinde tartışmaları toplayamayan bir duruma gelinmiştir.