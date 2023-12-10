AK Parti'de belediye başkan adaylarını belirlemek için Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu

Cumhur İttifakı zorlu bir seçim süreci atlattı. Bir önceki yerel seçimlerde Millet İttifakı görece bir başarı ortaya koyduğu için neredeyse 2019 sonrasındaki dört yıl bir genel seçim havasında geçti. Bu süreçte muhalefet partilerinin temsilcileri, yaptıkları hemen her açıklamadan anlaşıldığı üzere Cumhur-başkanlığı ve Meclis seçimlerini kazanacaklarına dair kesin bir inanca sahiptiler. Elbette bu, muhalefetin genel seçimleri kazanacakları yönünde kamuoyunda bir algı yaratma stratejisini de içeriyordu.