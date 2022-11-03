AK Parti'de seçim hazırlığı: 100 bin sandık görevlisi belirlendi

“Yüz Yüze 100 Gün” kampanyasıyla 2023 seçimi için saha çalışmalarına hız veren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, diğer yandan da sandıkların güvenliği için hummalı bir çalışma yürütüyor. İl Seçim İşleri Başkanlığı tarafından uzun bir süredir yürütülen çalışmalar neticesinde 100 bin sandık görevlisi belirlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, “Çevrimiçi İstanbul” programında, sandık görevlileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı buluşturacaklarının müjdesini vermişti. Müjdenin detaylarını, AK Parti İstanbul Seçim İşleri’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şengül Karslı anlattı.

Sandık güvenliği için 100 bin kişilik ordu

Sandık görevlileri sayısını artırarak daha da güçlendiklerini vurgulayan Karslı, “Milletin emaneti olan sandıklara sahip çıkmak çok önemli bir görev. AK Parti aynı zamanda bir mesuliyetin adı. Biz de bu mesuliyetin farkında olarak, özenli ve gayretli bir çalışma gerçekleştirdik. 2023 seçimlerinde İstanbul’un 964 mahallesinde 31 bin 500 sandık kurulacak. Sandıklarda görev alabilecek yaklaşık 250 bin kişiyle görüştük. Değerlendirmeler neticesinde, asil ve yedek sandık kurulu üyesi ve müşahitler olmak üzere toplamda 100 bin görevli belirledik. Sandıktaki görevlilerimizin; nitelik ve nicelik olarak yaşanabilecek tüm aksaklıklara karşı gerekli donanıma haiz, bilgisi ve tecrübesiyle tüm olumsuzluklarla başa çıkabilecek etkinlikte ve yetkinlikte olmasına özen gösterdik. Hep söylediğimiz gibi davaya sadakat, göreve liyakat, işi yapacak takat ve cesaret ilkesiyle AK Parti İstanbul olarak sandıklarda daha güçlüyüz, seçimlere şimdiden hazırız” dedi.

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Sandık görevlilerine seçim hukuku eğitimi ön planda

“Amacımız her bir oyun yerine ulaşması” diyen Karslı, “100 bin sandık görevlimizin yanı sıra oy kullanılacak tüm okullarda görev yapmak üzere en az bir okul sorumlusu ve bir avukat görevlendirdik. İstanbul’daki 964 mahallemizin tamamında haftalık periyotlarla sandık görevlilerimize yönelik eğitimlere başladık. Eğitim programları içerisinde; görevlilerimizin yetki ve sorumlulukları, usulsüz işlemlere karşı başvurulacak kanun yolları ve seçim hukuku başta olmak üzere gerekli tüm bilgiler yer alıyor. Her bir görevlimizin amacı bize emanet edilen oyların yerine ulaşmasını sağlamak. Sadece AK Parti’ye oy verenlerin değil, iradesini sandığa yansıtan vatandaşlarımızın oyunun emanetçisi olarak görüyoruz kendimizi. Biliyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sandığın hem de seçimin güvenliğinin teminatı AK Parti’dir” ifadelerini kullandı.

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Kasım’da büyük buluşma

Büyük buluşma programı için çalışmaların şimdiden başladığını belirten Karslı, “Şimdi sizinle müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum. İnşallah Kasım ayı içerisinde 100 bin sandık görevlimizle Cumhurbaşkanımızı bir araya getireceğiz. 2023 seçimlerinde İstanbul’da tüm sandıklarda hazır olduğumuzu gür bir sesle ilan edeceğiz” dedi.

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