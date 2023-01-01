AK Parti’de strateji mesaisi

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Seçim tarihinin güncellenmesi noktasında müzakerelere devam eden AK Parti seçim beyannamesi hazırlıklarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Yapılan toplantıların ilk ana gündem maddesi olan seçim beyannamesinde AK Parti detaylara odaklandı. Toplumsal konuların çözümüne ilişkin vaatlerin öncelikli olması beklenirken AK Parti beyannameyi de yalın ifadelerle kaleme alacak. Beyannamede yeni Anayasa ve Türkiye Yüzyılı gibi konulara da geniş yer verilmesi bekleniyor.
Seçim beyannamesinin temel konularını çalışmak üzere kurulan 4 kişilik üst komisyon çalışmalarına devam ediyor. Bu ekip tarafından hazırlanan çalışmalar süzgeçten geçirilerek, seçim beyannamesine dönüştürülecek. Böylece de tam anlamıyla AK Parti seçim virajına girmiş olacak. Seçim beyannamesinin 6-9 başlıktan oluşması beklenirken, son kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verecek.