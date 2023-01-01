AK Parti’de strateji mesaisi

Seçim tarihinin güncellenmesi noktasında müzakerelere devam eden AK Parti seçim beyannamesi hazırlıklarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Yapılan toplantıların ilk ana gündem maddesi olan seçim beyannamesinde AK Parti detaylara odaklandı. Toplumsal konuların çözümüne ilişkin vaatlerin öncelikli olması beklenirken AK Parti beyannameyi de yalın ifadelerle kaleme alacak. Beyannamede yeni Anayasa ve Türkiye Yüzyılı gibi konulara da geniş yer verilmesi bekleniyor.