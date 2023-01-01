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AK Parti’de strateji mesaisi
Seçimin öne çekilmesi ağırlık kazanırken AK Parti’de de toplantılar aralıksız devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, programında salı günlerini strateji ekibine ayırırken dünkü toplantıda ‘seçim beyannamesi’ gündeme alındı. Bunun yanı sıra, seçim tarihi, seçim sürecine etki edebilecek toplumsal konular, milletvekili adayları ve toplumsal sorunların çözümü masaya yatırılıyor.
Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
4:00 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Seçim tarihinin güncellenmesi noktasında müzakerelere devam eden AK Parti seçim beyannamesi hazırlıklarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Yapılan toplantıların ilk ana gündem maddesi olan seçim beyannamesinde AK Parti detaylara odaklandı. Toplumsal konuların çözümüne ilişkin vaatlerin öncelikli olması beklenirken AK Parti beyannameyi de yalın ifadelerle kaleme alacak. Beyannamede yeni Anayasa ve Türkiye Yüzyılı gibi konulara da geniş yer verilmesi bekleniyor.

BEYANNAMEYE DÖNÜŞECEK

Seçim beyannamesinin temel konularını çalışmak üzere kurulan 4 kişilik üst komisyon çalışmalarına devam ediyor. Bu ekip tarafından hazırlanan çalışmalar süzgeçten geçirilerek, seçim beyannamesine dönüştürülecek. Böylece de tam anlamıyla AK Parti seçim virajına girmiş olacak. Seçim beyannamesinin 6-9 başlıktan oluşması beklenirken, son kararı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan verecek.


#AK Parti
#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
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AK Parti’de strateji mesaisi
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