AK Parti'de yeni görevlendirmeler: Genel başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılıklarına atama yapıldı

AK Parti'de genel başkanvekili ve genel başkan yardımcılıklarına atama yapıldı

Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala atandı.

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Zafer Sırakaya, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ali Zengin getirildi.

Efkan Ala kimdir?

Efkan Ala, 21 Şubat 1965 tarihinde Gönül ve Temel Âlâ çiftinin çocuğu olarak Erzurum'un Oltu ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Oltu ilçesine bağlı Çanakpınar köyünde tamamladı. Orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam-Hatip Lisesinde tamamlamasının ardından 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesinde İktisat alanında yaptı.

1988 yılında kaymakamlık stajına başladı. İki yıl Sakarya Valiliği maiyet memurluğu, bir yıl İngiltere'de hizmet içi eğitimden sonra, ikişer yıl Dernekpazarı ve Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli'de vali yardımcılığı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığında Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı, Turizm Bakanlığında Eğitim Genel Müdürlüğü ve Müşavirlik görevlerinde bulundu. 13 Şubat 2003 tarihinde Batman Valiliğine atandı. Batman Valiliğinden sonra 14 Eylül 2004 tarihinde Diyarbakır Valiliğine atandı. Mart 2006 Diyarbakır olayları sırasında Diyarbakır Valisi idi. 10 Eylül 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi.

17 Aralık 2013'te gerçekleştirilen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sonrasında görevinden istifa eden dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 61. ve 62. Türkiye Hükûmetleri’nde, TBMM üyesi olmamasına rağmen, dışarıdan atama yolu ile İçişleri Bakanlığı'na atandı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erzurum milletvekili olarak Meclis'e girdi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Bursa Milletvekili olarak tekrar Meclis'e girdi. 24 Kasım 2015 tarihinde Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde yeniden İçişleri Bakanlığı görevine atandı. Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde İçişleri Bakanı görevine devam etti. 31 Ağustos 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etti.

10 Kasım 2020 tarihinde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Zafer Sırakaya kimdir?

İlkokulu Almanya'da bitirdikten sonra, Bursa'da İmam - Hatip Lisesi Ortaokulunu ve Yıldırım Beyazıt Lisesini tamamladı. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.Yüksek Lisansını Londra University of Wales'de İşletme Yönetimi bölümünde tamamladı.

Kurucu üyesi olduğu Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) Genel Koordinatörlüğü, Genel Başkanlığı, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. MÜSİAD Kuzey Ren - Vestfalya Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa Tokatlılar Yardımlaşma Derneği Başkanlığı, Türk Alman Liberaller Birliği Başkan Yardımcılığı, Almanya Divanı Kurucu Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. AK PARTİ Brüksel Temsilciliğinde başkanlık yaptı. Avrupa Parlamentosunda AK PARTİ'nin üyesi olduğu Avrupalı Muhafazakârlar ve Reformistler İttifakının (AECR) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı vazifelerinde bulundu.







