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AK Parti'den AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Utanç verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AB Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye Raporu, önceki raporlarda da gözlemlendiği üzere Türkiye’ye karşı ön yargılı bir yaklaşımı yansıtması bakımından aynı fanatik değerlendirmeleri sürdürmektedir." açıklamasında bulundu.

11:28 - 9/11/2023 Thursday
Güncelleme: 11:31 - 9/11/2023 Thursday
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye için hazırladığı 2023 yılı raporuna tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çelik, AB Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin önyargılı ve fanatik tavrını sürdürdüğünü söyledi.


"AB için utanç vericidir"


“Bu rapor kapsamında Türkiye’nin Filistin’de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir.”
diyen Çelik,
“Türkiye’nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır
.” ifadelerini kullandı.



AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar: Gazze'nin boşaltılmasını asla kabul etmeyiz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar: Gazze'nin boşaltılmasını asla kabul etmeyiz

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik AK Parti'nin seçim takvimine yönelik "Seçim takviminin nasıl işleyeceği nasıl gerçekleşeceği çalışmalar tamamlanıp, genel başkanımıza sunulup, kamuoyuyla paylaşacaktır. MKYK'nın verdiği yetkiyle seçim dönemimiz başladı." dedi. Toplantıda Gazze meselesinin de ele alındığını ve Türkiye'nin temaslarının görüşüldüğünü dile getir Çelik "İsrail doğrudan savaş suçu işliyor.. Bütün uluslararası toplumu Cumhurbaşkanımızın bu girişimine destek vermeye davet ediyoruz. İnsan hakları ihlalleri karşısında suçluların gerekli cezayı alması için gerekli desteği vermelidir. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde yeni bir diplomasi atağı tekrar başlatacaktır. Netanyahu hükümetinin yaptığı ile Nazilerin yaptığı aynı şeydir. Gazze'nin boşaltılması gibi bir şeyi asla kabul edemeyiz" açıklamasında bulundu.


#Ömer Çelik
#AB
#Türkiye
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