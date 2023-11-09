AK Parti'den AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Utanç verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü
Ömer Çelik
, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye için hazırladığı 2023 yılı raporuna tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Çelik, AB Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin önyargılı ve fanatik tavrını sürdürdüğünü söyledi.
"AB için utanç vericidir"
"AB için utanç vericidir"
“Bu rapor kapsamında Türkiye’nin Filistin’de yaşanan İsrail katliamına karşı duruşunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğunun vurgulanması, AB için utanç vericidir.”
diyen Çelik,
“Türkiye’nin bu şekilde kayda geçmesini Avrupa ve tüm dünya halkları takdirle karşılayacaktır
.” ifadelerini kullandı.
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1 hour ago