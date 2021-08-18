AK Parti'den açıklama: Sosyal medya düzenlemesi yasaklama ve sansür düzenlemesi olmayacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yapılacak sosyal medya düzenlemesine ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

"YALANLAR DEMOKRASİYE TEHDİT"

Yayman, "Sosyal medyada ortaya çıkan yalan haber, dezenformasyon, itibar suikasti, ırkçılık, şiddet, nefret dili, demokrasileri tehdit eder hal kazanmıştır" dedi. Sosyal mecralar sorununun hem bir özgürlük hem bir güvenlik sorunu haline geldiğini kaydeden Yayman, şöyle devam etti:

SOSYAL MEDYA AFETİ

Ülkemizde son günlerde yaşanan yangın, sel, deprem felaketlerinde bir taraftan olayın kendisiyle uğraşırken, diğer taraftan yaşanan doğal afetlerden daha büyük bir sosyal medya afetiyle karşı karşıya kaldığımız ortadadır.

TBMM'NİN ÖNCELİKLİ KONUSU

Yapılacak sosyal medya düzenlemesinin, bir yasaklama, sansür, ceza düzenlemesi olmayacağını belirten Yayman, bu düzenlemenin, yeni yasama döneminde TBMM'nin en öncelikli konulardan bir tanesi olacağını söyledi.

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