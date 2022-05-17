Gündem AK Partiden Aliya İzzetbegoviçin karargahını mağaraya benzeten Kılıçdaroğluna tepki Boşnak kardeşlerimizden özür dilemeli
POLİTİKA

AK Parti'den Aliya İzzetbegoviç'in karargahını 'mağaraya' benzeten Kılıçdaroğlu'na tepki: Boşnak kardeşlerimizden özür dilemeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aliya İzzetbegoviç'in karargahını 'mağaraya' benzetmesine tepki gösterdi. Çelik, "Sn. Kılıçdaroğlu’nun, Bosna Direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetbegoviç’in karargahı için “mağara” ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partiden Aliya İzzetbegoviçin karargahını mağaraya benzeten Kılıçdaroğluna tepki: Boşnak kardeşlerimizden özür dilemeli
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal, Aliya İzzetbegoviç'i ziyaret etmişti. Onun yaşadığı yerde, mağarada görüşmüşlerdi." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Aliya İzzetbegoviç'in karargahını 'mağaraya' benzetmesine AK Parti'den tepki geldi.

'SON DERECE YAKIŞIKSIZ'

Twitter hesabından açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Sn. Kılıçdaroğlu’nun, Bosna Direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetbegoviç’in karargahı için “mağara” ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sn Kılıçdaroğlu’nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna’ya gönül vermiş herkesten ve Merhum Aliya’nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir.

Bosna direnişinin aziz şehitlerine bir kere daha rahmet diliyoruz. Tüm Boşnak kardeşlerimize selamlarımızı sunuyoruz. O karargah bir “mağara” değil, insanlık onurunun can pahasına savunulduğu bir mekandı. Onur, özgürlük ve haysiyet için ölümü göze almış canların kalesiydi.

Aliya’ya selam olsun... O şanlı direnişe selam olsun…"
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