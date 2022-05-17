AK Parti'den Aliya İzzetbegoviç'in karargahını 'mağaraya' benzeten Kılıçdaroğlu'na tepki: Boşnak kardeşlerimizden özür dilemeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal, Aliya İzzetbegoviç'i ziyaret etmişti. Onun yaşadığı yerde, mağarada görüşmüşlerdi." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun Aliya İzzetbegoviç'in karargahını 'mağaraya' benzetmesine AK Parti'den tepki geldi.

'SON DERECE YAKIŞIKSIZ'

Twitter hesabından açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Sn. Kılıçdaroğlu’nun, Bosna Direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetbegoviç’in karargahı için “mağara” ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sn Kılıçdaroğlu’nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna’ya gönül vermiş herkesten ve Merhum Aliya’nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir.

Bosna direnişinin aziz şehitlerine bir kere daha rahmet diliyoruz. Tüm Boşnak kardeşlerimize selamlarımızı sunuyoruz. O karargah bir “mağara” değil, insanlık onurunun can pahasına savunulduğu bir mekandı. Onur, özgürlük ve haysiyet için ölümü göze almış canların kalesiydi.

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Aliya’ya selam olsun... O şanlı direnişe selam olsun…"