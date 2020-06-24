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POLİTİKA

AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye baro ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekilleri, baro paketi ile ilgili saat 14.00'te CHP Grup Başkanvekillerini, saat 16.00'da da İYİ Parti Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek.

Haber Merkezi İHA
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AK Parti Grup Başkanvekilleri, baroların yapılarını düzenleyen Avukatlık Kanunu'nun detaylarını görüşmek üzere saat 14.00'te CHP Grup Başkanvekillerini, saat 16.00'da da İYİ Parti Grup Başkanvekillerini ziyaret edecek.

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, barolarla ilgili düzenlemeye ilişkin, "Baroların kuruluşu, barolar birliğinin faaliyeti ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Seçme ve seçilme ile ilgili bir değişiklik düşünmüyoruz" demişti.

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MHP, pakete destek vereceğini açıklarken, bugün AK Parti heyeti, CHP'nin ve İYİ Parti'nin de desteğini isteyecek.

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