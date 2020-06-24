AK Partili Muş'tan CHP'li Tunç Soyer'in 'İzmir'e ayrı para ve ayrı bayrak' açıklamasına sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor" dedi.
#CANLI AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklama yapıyor. https://t.co/EZCfu2WOBM
#CANLI AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklama yapıyor. https://t.co/EZCfu2WOBM— Yeni Şafak (@yenisafak) June 24, 2020
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun tekliflerine ilişkin şunları söyledi:
- "Türkiye'de üretim yapan sigara fabrikaları var.Kullandıkları tütünün yüzde 30’unu Türkiye’den üretim zorunluluğu getiriyoruz.
- Tahşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımları ağırlaştırıyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte ceza miktarı 50 binden 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek."
Tunç Soyer'in ayrı para ve bayrak açıklaması
Muş, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'İzmir'e ayrı bayrak ve para' açıklamasına tepki göstererek, "Türkiye'mizin bir bölgesiyle alakalı bölücü terör örgütünün sinsi planları vardır. Onların bir paçavrası vardır. CHP'nin bu tip söylemleri ifade etmesi HDP'nin bu sinsi planlarının meşrulaştırılması olarak görmekteyiz. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çok tehlikeli olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.