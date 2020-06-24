AK Partili Muş'tan CHP'li Tunç Soyer'in 'İzmir'e ayrı para ve ayrı bayrak' açıklamasına sert tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün vereceğimiz kanun teklifi 34 maddeden oluşuyor" dedi.





#CANLI AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklama yapıyor. https://t.co/EZCfu2WOBM — Yeni Şafak (@yenisafak) June 24, 2020

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun tekliflerine ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'de üretim yapan sigara fabrikaları var.Kullandıkları tütünün yüzde 30’unu Türkiye’den üretim zorunluluğu getiriyoruz.

Tahşiş ve taklit ürünlerle ilgili yaptırımları ağırlaştırıyoruz. Yeni düzenlemeyle birlikte ceza miktarı 50 binden 500 bin liraya kadar çıkarılabilecek."

GÜNDEM Tunç Soyer’in İzmir'e ayrı bayrak projesine sert tepkiler: Siyasi tartışmaları sisli alana sürüklüyor





Tunç Soyer'in ayrı para ve bayrak açıklaması

Muş, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'İzmir'e ayrı bayrak ve para' açıklamasına tepki göstererek, "Türkiye'mizin bir bölgesiyle alakalı bölücü terör örgütünün sinsi planları vardır. Onların bir paçavrası vardır. CHP'nin bu tip söylemleri ifade etmesi HDP'nin bu sinsi planlarının meşrulaştırılması olarak görmekteyiz. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çok tehlikeli olarak görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:00 Tunç Soyer, İzmir'e ayrı bayrak ve para projesini böyle anlatmış İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldığı bir video konferans görüşmesinde 'İzmir'in ayrı bir bayrağı olsun, ayrı bir para birimi olsun' gibi projeleri olduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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