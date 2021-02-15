AK Parti'den Erdoğan ve Gökçek'in ölümünü isteyen Baro Başkanı ve avukat hakkında suç duyurusu

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş ve Melih Gökçek ile ilgili sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlara AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’dan cevap geldi.

"Siyaset yapmak istiyorsa istifa etsin"

Taş, "Maalesef Antalya’da adaleti temsil eden bir kurumun, adalet ile hukuk ile uğraşması gerekirken, avukatların çalışma koşulları, yeni başlayan avukatların meslek hayatlarında başarılı olabilmeleri için çalışması gereken kurum temsilcisinin yapmış olduğu açıklamayı şiddetle ve esefle kınıyorum. Polat Balkan, siyaset yapmak istiyorsa baro başkanı kimliğinden acilen istifa etsin ve istediği partide siyaset yapsın" dedi.

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"Konunun hukuk önünde takipçisi olacağız"

Konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten Taş, "Özellikle belirtmek istiyorum. 2002 yılından beri, girmiş olduğu tüm seçimlerinden başarılı çıkmış, Türkiye Cumhuriyeti’nde Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve şu anda da milletin oyları ile başkanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazılan bu paylaşım maalesef şeref ve haysiyet yoksunu bir kişi tarafından yapılmıştır. Bu konunun da hukuk ve adalet önünde takipçisi olacağız. Bununla ilgili de hem ilgili baro başkanı ve altına yorum yapan avukatla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" açıklamalarında bulundu.