AK Parti'den erken seçim ve ittifak açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, parti genel merkezinde basın toplantısında gündem dair açıklamalarda bulundu. Ünal, yaptığı açıklamada son günlerde sıkça konuşulan erken seçim ve seçim ittifaklarına da açıklık getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal

İşte Ünal'ın erken seçim ve ittifak konuları hakkında yaptığı açıklama;

Biz seçimi tarihinde yapacağız. AK Parti'nin özellikleirnden biri seçim ekonomilerinden uzak durmak ve seçimi tarihinde yapmaktır. 2019 Mart yerel seçimleri Kasım ayında da genel seçimleri yapacağız.

Seçim ittifakı komisyonlarda konuşulacak. Bizim MHP ile doğal bir ittifakımız vardır seçim ittifakı ise teknik bir konudur.

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