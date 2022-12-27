Gündem AK Partiden EYT açıklaması Yaş sınırı olacak mı?
POLİTİKA

AK Parti'den EYT açıklaması: Yaş sınırı olacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme dair soruları yanıtladı. Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Dağ, "Çok ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir konu. Hiç kimsenin dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma. Bakanlık tüm detaylarıyla bir çalışma yoluna gidiyor. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma olacak. Yaş kriteri konusunda şu oldu bu oldu diyecek durumda değilim" ifadelerini kullandı.

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AK Partiden EYT açıklaması: Yaş sınırı olacak mı?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN Türk yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve belediyedeki tartışmalara ilişkin konuşan Dağ, "Çökmeden kast ettikleri şey İBB yönetiminin el değiştirmesi. Zaten İBB Başkanları cumhurbaşkanı adayı olmak için her yolu deniyor. Burada muhalefetin arka plandaki düşüncesindeki olan hususun ön plana çıkması.. Neredeyse sağır sultan duydu, başkanlarının böyle bir niyeti var. Karar üzerinden bir mağduriyet oluşturmak isteniyor" dedi.

  • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı öncesi AK Parti'de bir toplantı yapıldığı iddiasına yanıt veren Dağ, "Bunlar dedikodu. Bunlarla harcayacak zamanımız yok." ifadelerini kullandı.

AKŞENER - KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Saraçhane tartışması sonrası Ankara'da bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dağ, "Bu bence adayla ilgili bir görüşmeden ziyade iplerin gerilmesiyle ilgili... Yaşananlar sonrası yüz yüze bakmaları manidar. Bunu kamuoyuna havale ediyoruz. Bizim milletimiz kavgalı eve teveccüh göstermez." dedi.

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Seçim tarihinin öne alınacağı yönündeki tartışmaları değerlendiren Dağ, "Şu anda seçim tarihinin öne alınmasıyla ilgili hiçbir platformda bir karar almış değil, müzakere süreci olmuş değil. Haziran ayının milletimiz açısından tatile gelmesi vs. süreci takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte müzakere durumumuz olur. " şeklinde konuştu.

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EYT ÇALIŞMALARI: HİÇ KİMSENİN DIŞARIDA KALMAYACAĞI BİR ÇALIŞMA

EYT ile ilgili konuşan Dağ, "Çok ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir konu. Hiç kimsenin dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma. Bakanlık tüm detaylarıyla bir çalışma yoluna gidiyor. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma olacak. Yaş kriteri konusunda şu oldu bu oldu diyecek durumda değilim." ifadelerini kullandı.

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