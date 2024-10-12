AK Parti’den Filistin'in Geleceği Konferansı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “AK Parti Genel Merkez Büyük Konferans Salonu'nda 15 Ekim'de Filistin'in Geleceği Konferansı'nı tertip etmiş olacağız. Forumumuz 3 oturumdan oluşacak. Birinci oturumda Filistin'in geleceğini ve Filistin'in geleceğinde diplomasinin rolünü konuşmuş olacağız. Birinci oturumda Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Sayın Eymen es-Safedi'yi misafir edeceğiz. İkinci oturum, Filistin'in geleceğinde siyasetin ve parlamentonun rolünü konuşmuş olacağız” dedi. Konferansta yurt dışından gelecek misafirlerin de yer alacağını belirten Sırakaya, üçüncü oturumda ise Filistin'in geleceğinde uluslararası hukukun rolünün konuşulacağını ve oturumun TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından yönetileceğini aktardı.