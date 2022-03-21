AK Parti'den Metaverse Çalıştayı: Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

AK Parti sanal dünyanın tüm yönlerini Metaverse Çalıştayı'nda ele alacak.

İki ay önce ilk kez Metaverse ile toplantı yapan AK Parti, bu kez çalıştay düzenleyecek, dijital dünya mercek altına alınacak.

TRT Haber'in haberine göre; "Gelecek, onu tasarlayana aittir" sloganıyla düzenlenecek çalıştayda özel sürprizler de olacak. Yaklaşık iki bin davetli artırılmış gerçeklikle hazırlanan bu davetiyeler ile çalıştaya katılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, “Salonun girişinde fuaye alanında sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik deneyimleme alanları olacak. Misafirlerimizi deneyimlerle baş başa bırakacağız” dedi.

Çalıştaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Ankara'da düzenlenecek çalıştaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Yapay zeka uzmanları ve girişimciler ile Metaverse'ün geleceği konuşulacak.

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Çalıştayda dijital dünyanın politikaları da değerlendirilecek.

TEKNOLOJİ AK Parti’den metaverse adımı