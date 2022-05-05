AK Parti'den sağlık çalışanlarına müjde: Yasal düzenlemeleri mayısta Meclis'e taşıyacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sağlık çalışanlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Elitaş, sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde Meclis gündemine getireceklerini belirtti.

Başta hemşireler ve diğer sağlık bilimi lisansiyerlerinin de 3600 ek gösterge kapsamı içine alınacağını ifade etti.

Sayın cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi sağlık çalışanlarımız ile ilgili yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde tbmm ye getirmeyi planlıyoruz pic.twitter.com/T5zXi5zhx2 — 🇹🇷Mustafa Elitaş🇹🇷 (@mustafaelitas) May 5, 2022

Mustafa Elitaş'ın 'Sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeler' başlıklı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlayacağız. Bu kapmsada; Öncelikle tabip ve tabip dışı personelin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesine alınması sağlanarak görev aylıkları tek bir bordro ile ödenecektir. Bu uygulama üniversite hstaneleri için de hayata geçirilecektir.

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Döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi daha etkin hale getirilecektir.

Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak yoğun ve özverili çalışan tabip ve tabip dışı personelin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.

Ayrıca yapılacak düzenleme sonrası tabiplerimizin bordroya tabi maaşları dikkate alınarak emekli olduklarında iyileştirme yapılacaktır.

Burada vurgulamak isterim ki başta hemşireler olmak üzere diğer sağlık bilimi lisansiyerleri de 3600 ek göster kapsamı içine alınacaktır."





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "73.965 SAĞLIK ÇALIŞANI bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" demişti.

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