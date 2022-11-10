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POLİTİKA

AK Parti'den şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için bir taziye mesajı yayımladı.

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AK Partiden şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için taziye mesajı
Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından 6 yıl önce şehit olan kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için bir taziye mesajı yayımladı.

"Millet ve memleket sevdalısı"

Hamza Dağ, "Samimiyeti ve gayretiyle görev yaptığı yerlerde sevgi ve saygıya mazhar olan millet ve memleket sevdalısı Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün, terör örgütü PKK tarafından şehit edilişinin ardından 6 yıl geçti. Şehit kaymakamımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum." paylaşımında bulundu.

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