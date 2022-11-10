AK Parti'den şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından 6 yıl önce şehit olan kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için bir taziye mesajı yayımladı.

"Millet ve memleket sevdalısı"

Hamza Dağ, "Samimiyeti ve gayretiyle görev yaptığı yerlerde sevgi ve saygıya mazhar olan millet ve memleket sevdalısı Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün, terör örgütü PKK tarafından şehit edilişinin ardından 6 yıl geçti. Şehit kaymakamımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum." paylaşımında bulundu.

Samimiyeti ve gayretiyle görev yaptığı yerlerde sevgi ve saygıya mazhar olan millet ve memleket sevdalısı Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün, terör örgütü PKK tarafından şehit edilişinin ardından 6 yıl geçti.



Şehit kaymakamımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. REKLAM November 10, 2022

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