AK Parti'den terörist ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'e tepki: TBMM çatısı altında hesaplaşacağız

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
"Hesaplaşacağız"
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, terörist sevgilisi ile fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili konuştu. Özkan, "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." dedi.