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POLİTİKA

AK Parti'den terörist ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'e tepki: TBMM çatısı altında hesaplaşacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, terörist sevgilisi ile fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili konuştu. Özkan, "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Partiden terörist ile fotoğrafları çıkan HDPli Semra Güzele tepki: TBMM çatısı altında hesaplaşacağız
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

"Hesaplaşacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, terörist sevgilisi ile fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili konuştu. Özkan, "Yeri ve zamanı gelince Meclis çatısı altında milletimizin istediği doğrultuda hesaplaşacağız." dedi.

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