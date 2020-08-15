AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki: Doğu Akdeniz'deki tiyatro şımarıklıktan başka bir şey değildir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına karşı çıkan Yunanistan, Fransa ve Avrupa Birliği hakkında sert ifadeler kullandı. Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Doğu Akdeniz'deki 'Yunan tiyatrosu' hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka birşey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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Macron başarısızlıklarını laf kalabalığıyla örtmeye çalışıyor

Çelik şöyle devam etti: "Yunanistan’ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz’de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz. #Mavivatan’da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi #mavivatan’ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta."

Doğu Akdeniz’deki “Yunan tiyatrosu” hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka birşey değildir.

Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir.

Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 15, 2020

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