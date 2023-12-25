AK Parti'den yurt dışı Türk toplumuna 2 müjde birden

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını belirtti.
Diğer bir müjdelerinin yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili olduğunu vurgulayan Sırakaya, şu bilgileri verdi:
"Yeni düzenleme ile yurt dışından gelen mobil cihazlar için Türkiye'de 120 gün olan kullanım süresi, 180 güne çıkartılıyor. Yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'geçici haberleşme' başvurusu yapılmasıyla Türkiye'de kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30’ar gün uzatılabilecek."