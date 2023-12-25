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AK Parti'den yurt dışı Türk toplumuna 2 müjden birden

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşların geçici olarak Türkiye'ye getirdikleri taşıtlarına ilave 730 gün süre verilmesine yönelik düzenlemenin 2024'te uygulanmaya başlayacağını açıkladı. Diğer bir müjdelerinin yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili olduğunu vurgulayan Sırakaya, "Yeni düzenleme ile yurt dışından gelen mobil cihazlar için Türkiye'de 120 gün olan kullanım süresi, 180 güne çıkartılıyor." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:59 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:01 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Zafer Sırakaya
Zafer Sırakaya

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdikleri tüm sözlerin arkasında olduklarını belirtti.

Sırakaya, "
Yeni yılın ilk müjdesi yurt dışı emeklilerimiz için. Yurt dışından emekli olup uzun süre Türkiye'de kalan vatandaşlarımızın geçici olarak ülkeye getirdikleri taşıtlar için 730 güne kadar süre ve bu sürenin tamamı kullanıldıktan sonra yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın taşıtı ile yeniden yurt dışına çıkış yapmasına gerek olmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere 730 güne kadar ek süre verilmesine yönelik düzenlememiz 2024'te yürürlüğe giriyor."
dedi.

Diğer bir müjdelerinin yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili olduğunu vurgulayan Sırakaya, şu bilgileri verdi:

"Yeni düzenleme ile yurt dışından gelen mobil cihazlar için Türkiye'de 120 gün olan kullanım süresi, 180 güne çıkartılıyor. Yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'geçici haberleşme' başvurusu yapılmasıyla Türkiye'de kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30’ar gün uzatılabilecek."

#AK Parti
#Zafer Sırakaya
#Türkiye
#E-Devlet
17 dakika önce
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