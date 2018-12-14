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POLİTİKA

AK Partili Akbaşoğlu: CHP kazandığı belediyelerde işçi çıkardı

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "yerel seçimde kazanacakları belediyelerde kimsenin işine son verilmeyeceği" açıklamasına, "CHP, geçen yerel seçimde İstanbul Beylikdüzü, Sarıyer, Maltepe ve Kartal belediyelerini aldığı zaman, ilk icraatı yüzlerce işçinin işine son vermek oldu. İdeolojik gerekçelerle çıkartılan işçilerin yerine başka işçiler alındı" cevabını verdi.

AA
​AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.
​AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerde ve CHP'nin kazanacağı belediyelerde hiç kimsenin işine son verilmeyeceği" açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında böyle bir açıklama yaptığını anımsatan Akbaşoğlu, "Ancak söylenenle gerçek maalesef bambaşka. Bu, zaten CHP klasiği olarak hepimizin bildiği bir gerçek" dedi.

"İlk icraatları yüzlerce işçiyi çıkarmak oldu"

Akbaşoğlu, CHP'nin geçen yerel seçimde İstanbul Beylikdüzü, Sarıyer, Maltepe ve Kartal belediyelerini aldığı zaman, ilk icraatlarının hemen yüzlerce işçinin işine son vermek olduğunu ifade etti.

  • AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Bu CHP'li belediyelerin uygulamalarına baktığımızda, ideolojik gerekçelerle çıkartılan işçilerin yerine maalesef başka işçilerin alındığını gördük. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerini mercek altına aldığımızda söylemin başka, gerçeğin ise bambaşka olduğu bir hakikat olarak karşımıza çıkıyor" ifadesini kullandı.

"Kürsüden söyledikleriyle gerçekler çok farklı"

İzmir Banliyö Sistemi A.Ş.'de (İZBAN) işçilerin haklarını alamadıkları için grevde olduğuna dikkati çeken Akbaşoğlu, "Bu hızını alamayan, kürsüye çıktığında çeşitli vaatlerde bulunan yaklaşımların gerçekle örtüşmediğini, tam tersi bir hakikatle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Akbaşoğlu, CHP'li belediyelerin bugüne kadarki uygulamalarının, bundan sonraki uygulamalarına örnek teşkil edeceğini gösterdiğini vurguladı.

Geçen dönemde söylenenlerin söz olarak tutulmadığı, tam tersine bir uygulama ile karşı karşıya olduğumuzu gösteren bu hafıza yeniden hatırlanmalı ve şu anda yaşadığımız süreçlerle ilgili bize ışık tutmalı kanaatindeyim.

Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li belediyelerin büyük bir borç batağı altında olduğunu, işçilerine ödeme yapamadığını kaydetti.

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