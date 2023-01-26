AK Parti'li Aydemir'den Alman Stern dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapağına tepki

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İbrahim Aydemir
Aydemir, milletin, Türkiye karşıtı lobilerin seçimleri ne kadar dikkatli takip ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığıyla 20 yılda alınan mesafenin bu çevreleri nasıl rahatsız ettiğini görmesi gerektiğini söyledi.
CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin başörtüsüne anayasal güvence teklifinin Anayasa Komisyonundaki görüşmelerini terk etmesine değinen Aydemir, "Milletin tepkisini çekeceklerini bildikleri için 'İnancı gereği olmasa ne olur? O kavramı kaldıralım, hiç gerek yok' gibi makulmuş görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Oysa hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin zihinlerinin arkasında 'Başörtüsüne özgürlüğü Anayasa'ya derc ettirmeyelim' yatıyor. Dertleri bu." diye konuştu.
İbrahim Aydemir, muhalefetin konuyu sulandırma girişiminde bulunduğunu dile getirerek, "Aslında zihinlerinin arkasındaki şey; başörtüsüne mani olmak, başörtüsüne engel koymak." dedi.