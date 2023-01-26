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AK Parti'li Aydemir'den Alman Stern dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapağına tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Alman Stern dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızı, Türkiye'yi hedefe koymuşlar. Türkiye'yi diz çöktürmek için nasıl bir gayret sarf ettiklerini, satır aralarında değil manşetlerinde izah ediyorlar." dedi.

14:24 . 26/01/2023 Perşembe
AA
İbrahim Aydemir

İbrahim Aydemir

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın
"Koalisyonla bir ülkenin yönetilmesinin hiç şüphesiz riskleri vardır"
dediğini belirterek,
"Koalisyon yönetimi demek, kaos, kargaşa yönetimi demek. Öyleyse altılı masa da kendi içinde bu kargaşayı barındırıyor."
ifadelerini kullandı.


Alman Stern dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kapağına tepki gösteren Aydemir,
"Cumhurbaşkanımızı, Türkiye'yi hedefe koymuşlar. Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine dönük haince notlar düşmüşler. Türkiye'yi diz çöktürmek için nasıl bir gayret sarf ettiklerini, satır aralarında değil manşetlerinde izah ediyorlar."
değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, milletin, Türkiye karşıtı lobilerin seçimleri ne kadar dikkatli takip ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığıyla 20 yılda alınan mesafenin bu çevreleri nasıl rahatsız ettiğini görmesi gerektiğini söyledi.


CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin başörtüsüne anayasal güvence teklifinin Anayasa Komisyonundaki görüşmelerini terk etmesine değinen Aydemir, "Milletin tepkisini çekeceklerini bildikleri için 'İnancı gereği olmasa ne olur? O kavramı kaldıralım, hiç gerek yok' gibi makulmuş görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Oysa hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin zihinlerinin arkasında 'Başörtüsüne özgürlüğü Anayasa'ya derc ettirmeyelim' yatıyor. Dertleri bu." diye konuştu.



İbrahim Aydemir, muhalefetin konuyu sulandırma girişiminde bulunduğunu dile getirerek, "Aslında zihinlerinin arkasındaki şey; başörtüsüne mani olmak, başörtüsüne engel koymak." dedi.

#Ak parti
#İbrahim Aydemir
#TBMM
1 saat önce
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AK Parti'li Aydemir'den Alman Stern dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapağına tepki
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