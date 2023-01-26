AK Parti'li Aydemir'den Alman Stern dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapağına tepki

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, katıldığı yayında Altılı masaya eleştirilerde bulundu. Bir ülkenin koalisyonla yönetilmesinin riskleri olduğunu söyleyen Karaduman, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz." dedi.

"Cumhurbaşkanımızı, Türkiye'yi hedefe koymuşlar. Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine dönük haince notlar düşmüşler. Türkiye'yi diz çöktürmek için nasıl bir gayret sarf ettiklerini, satır aralarında değil manşetlerinde izah ediyorlar."

"Cumhurbaşkanımızı, Türkiye'yi hedefe koymuşlar. Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine dönük haince notlar düşmüşler. Türkiye'yi diz çöktürmek için nasıl bir gayret sarf ettiklerini, satır aralarında değil manşetlerinde izah ediyorlar."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren manşetlere yer veren Batı medyasına sert tepki gösterdi. Doğrudan Türkiye’deki seçimlerde taraf olunduğunun altını çizen Çelik, "Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Aydemir, milletin, Türkiye karşıtı lobilerin seçimleri ne kadar dikkatli takip ettiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın varlığıyla 20 yılda alınan mesafenin bu çevreleri nasıl rahatsız ettiğini görmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlere hazırlanırken batı medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a adeta topyekün saldırı başlattı. İngiliz The Economist ve ABD'li Bloomberg'in ardından Alman Stern dergisi de seçimle ilgili hazırladığı analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası başarılarını sıralayarak "Kundakçı Erdoğan (Erdogan Brandstifter)" manşetini attı.

CHP ve İYİ Parti milletvekillerinin başörtüsüne anayasal güvence teklifinin Anayasa Komisyonundaki görüşmelerini terk etmesine değinen Aydemir, "Milletin tepkisini çekeceklerini bildikleri için 'İnancı gereği olmasa ne olur? O kavramı kaldıralım, hiç gerek yok' gibi makulmuş görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Oysa hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin zihinlerinin arkasında 'Başörtüsüne özgürlüğü Anayasa'ya derc ettirmeyelim' yatıyor. Dertleri bu." diye konuştu.