AK Partili Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nun şehitler gününde HDP'yi ziyaret etmesine tepki

"18 Mart, şehitler günümüz. İnsanın vicdanı sızlar. Bir defa PKK'yı kınamamış bir partidir HDP. Şehitler gününde HDP'yi ziyaret edecekler ve 14 Mayıs'ta seçimleri birlikte tanzim edecekler. Millete kulak verseler bunu yapmazlar. Şanlıurfa'da yedikleri yuhalanmayı bütün milletten yiyecekler. Yaşananları unuttu mu bu millet?"