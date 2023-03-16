AK Partili Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nun şehitler gününde HDP'yi ziyaret etmesine tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir- Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, HDP'nin davetine Türkiye'nin Çanakkale şehitlerini andığı 18 Mart tarihinde karşılık verecek.
'Millet İttifakı teröristlerin tanzim ettiği bir ittifak haline geldi'
Teröristlerin Altılı Masa'nın ortağı gibi konuştuğunu dile getiren Aydemir, "Murat Karayılan'ın, bu milletin on binlerce evladının kanında parmağı var. Altılı Masa'dan bir tanesi de çıkıp buna itiraz etmiyor. Duran Kalkan, Mustafa Karasu konuşuyor, '14 Mayıs'ı biz tanzim ederiz' diyorlar. Kim adına? Millet İttifakı adına." diye konuştu.
'Senin asıl ortağın HDP'
Selden etkilenen Şanlıurfa'yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun protesto edildiğini hatırlatan Aydemir, "Kemal Kılıçdaroğlu'na aynen şunu söylüyorlar; 'HDP nerede?' Senin asıl ortağın HDP." ifadelerini kullandı.