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AK Partili Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nun şehitler gününde HDP'yi ziyaret etmesine tepki

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü HDP’yi ziyaret edip destek isteyecek. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kılıçdaroğlu'nun ziyaret etmesine ilişkin, "18 Mart, şehitler günümüz. İnsanın vicdanı sızlar. Bir defa PKK'yı kınamamış bir partidir HDP. Şehitler gününde HDP'yi ziyaret edecekler ve 14 Mayıs'ta seçimleri birlikte tanzim edecekler" diyerek tepki gösterdi.

12:47 . 16/03/2023 Perşembe
AA
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir- Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir- Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, HDP'nin davetine Türkiye'nin Çanakkale şehitlerini andığı 18 Mart tarihinde karşılık verecek.

Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü HDP'yi ziyaret edeceğini belirten Aydemir,
"18 Mart, şehitler günümüz. İnsanın vicdanı sızlar. Bir defa PKK'yı kınamamış bir partidir HDP. Şehitler gününde HDP'yi ziyaret edecekler ve 14 Mayıs'ta seçimleri birlikte tanzim edecekler. Millete kulak verseler bunu yapmazlar. Şanlıurfa'da yedikleri yuhalanmayı bütün milletten yiyecekler. Yaşananları unuttu mu bu millet?"
ifadelerini kullandı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında altılı masaya yönelik açıklamalarda bulunan Aydemir,
"her gün bir teröristin seçimle ilgili görüş belirttiğini, Millet İttifakı'na ayar verdiğini, rota çizdiğini"
söyledi.


'Millet İttifakı teröristlerin tanzim ettiği bir ittifak haline geldi'

Teröristlerin Altılı Masa'nın ortağı gibi konuştuğunu dile getiren Aydemir, "Murat Karayılan'ın, bu milletin on binlerce evladının kanında parmağı var. Altılı Masa'dan bir tanesi de çıkıp buna itiraz etmiyor. Duran Kalkan, Mustafa Karasu konuşuyor, '14 Mayıs'ı biz tanzim ederiz' diyorlar. Kim adına? Millet İttifakı adına." diye konuştu.

Aydemir, Millet İttifakı ortağı olan partilere gönül vermiş vatandaşlara seslendiğini belirterek,
"Millet İttifakı dediğiniz, teröristlerin tanzim ettiği bir ittifak haline gelmiştir. Millet İttifakı adına konuşuyor bunlar."
dedi.

'Senin asıl ortağın HDP'

Selden etkilenen Şanlıurfa'yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun protesto edildiğini hatırlatan Aydemir, "Kemal Kılıçdaroğlu'na aynen şunu söylüyorlar; 'HDP nerede?' Senin asıl ortağın HDP." ifadelerini kullandı.




#Altılı masa
#HDP
#AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
2 saat önce
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AK Partili Aydemir'den Kılıçdaroğlu'nun şehitler gününde HDP'yi ziyaret etmesine tepki
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