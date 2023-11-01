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AK Partili Ayşe Keşir'den HEDEP'li Perihan Koca'ya sert yanıt: Bu konuşmayı kimlere selam vermek için yaptın?

"100 yıldır despotik bir cumhuriyetle karşı karşıyayız. İşçilerin örgütlenmesi, hak talebi 100 yıldır baskı altında. Kürtlerin kimliği ve dili 100 yıldır inkâr ediliyor." diyen HEDEP'li vekil Perihan Koca'ya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'den sert yanıt geldi. Keşir, "Ki sen Cumhuriyet sayesinde bu konuşmayı yapabiliyorsun. Ve utanmadan "100 yıllık despotizm" diyebiliyorsun. Bu konuşmayı kimlere selam vermek için yaptın? Karanlık ideolojinize Kürtleri alet etmeyin artık. Türkiye Cumhuriyeti sizin gibilerin yalan ve iftiralarına rağmen ilelebet yaşamaya devam edecek. Bunu böylece bilin" dedi. Keşir, "Kadına karşı şiddetle mücadele demişken, gerçekten samimiyseniz, BM raporlarına giren, PKK'nın YPG'nın Kürt, Ezidi kız ve erkek çocuklarına zorla silahlandırma, tecavüz, intihar görünümlü cinayetlerine bugüne kadar ne diyebildiniz? Diyemezsiniz. Katillerin sırtını sıvazlamayı, onları arkasına almayı da sizin kadar kimse bilemez." ifadelerini kullandı.

11:28 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:40 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Perihan Koca - Ayşe Keşir

Perihan Koca - Ayşe Keşir

"100 yıldır despotik bir cumhuriyetle karşı karşıyayız. İşçilerin örgütlenmesi, hak talebi 100 yıldır baskı altında. Kürtlerin kimliği ve dili 100 yıldır inkâr ediliyor. Alevilerin inancı 100 yıldır inkar ediliyor. Merkezi yönetme biçimi ve onun taşra uzantıları 100 yıldır yerelde seçilmişlere zulüm ediyor halkı yok sayıyor. Böyle bir cumhuriyete mahkûm değiliz. Halk için halk tarafından yönetilen bir Demokratik Cumhuriyet istiyoruz" diyen HEDEP'li vekil Perihan Koca'ya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından sert yanıt verdi.

Keşir,
"Ki sen Cumhuriyet sayesinde bu konuşmayı yapabiliyorsun. Ve utanmadan "100 yıllık despotizm" diyebiliyorsun. Bu konuşmayı kimlere selam vermek için yaptın? Karanlık ideolojinize Kürtleri alet etmeyin artık. Türkiye Cumhuriyeti sizin gibilerin yalan ve iftiralarına rağmen ilelebet yaşamaya devam edecek. Bunu böylece bilin..."
dedi.

"Katillerin sırtını sıvazlamayı, onları arkasına almayı da sizin kadar kimse bilemez"

Keşir'in yanıtı üzerine, "Sözüm ona AKP kadın kolları başkanısınız. İşsizlikten sağa sola laf yetiştireceğinize iktidarınızın sistematik hale getirdiği kadın cinayetleri ile ilgili bir şeyler yapın. Siz bu tweti atarken, hükümetiniz IŞİD'li aileye verilen Ezidi kız çocuğuyla ilgili habere erişim engeli kararı aldırdı. Canilerin sırtını sıvazlamak, kadın katillerini cezasızlıkla ödüllendirmek, bu ülkeyi kadınlar çocuklar, gençler, emekçiler için mezarlığa dönüştürmek dışında başka bir adım attığınızı da görmedik. Karanlık diyorsunuz ya hani, karanlık sizin iktidarınızın ta kendisi!" diyen Koca'ya, bir yanıt daha geldi.

Keşir, "
Kadına karşı şiddetle mücadele demişken, gerçekten samimiyseniz, BM raporlarına giren, PKK'nın YPG'nın Kürt, Ezidi kız ve erkek çocuklarına zorla silahlandırma, tecavüz, intihar görünümlü cinayetlerine bugüne kadar ne diyebildiniz? Diyemezsiniz... Katillerin sırtını sıvazlamayı, onları arkasına almayı da sizin kadar kimse bilemez."
açıklamasında bulundu.
"Ayrıca bilmezden geldiniz bazı gerçekleri sabırla anlatayım."
diyen Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1-Anayasanın "kadın erkek eşit haklara sahiptir " ilkesi

Ak Parti iktidarında geldi...

2- Töre cinayetlerini ağırlaştırılmış suç kapmasına biz aldık.

3- "kadına karşı şiddeti" suç olarak biz tanımladık. Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçunu da yasalarda biz tanımladık. TCK kapsamına aldık.

4-"eşit işe eşit ücreti" biz yasalaştırdık.

5- Kadına karşı şiddetle mücadele "kıravat vb indirimi" iyi hal indirimlerini daha geçen yıl kaldırdık.

20 yılda yaptığımız yüzlerce düzenlemeye buradan ulaşabilirsiniz."

Keşir, "
Ha bu arada yaşınızdan fazla zamandır kadın çalışmaları yapıyorum ben... Tam 39 yıldır hiç bir mağdur kadını sizin yaptığınız gibi kimliğine de göre ayırmadım.
" ifadelerini kullandı.


#Ayşe Keşir
#Perihan Koca
#AK Parti
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