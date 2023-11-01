AK Partili Ayşe Keşir'den HEDEP'li Perihan Koca'ya sert yanıt: Bu konuşmayı kimlere selam vermek için yaptın?

"Ki sen Cumhuriyet sayesinde bu konuşmayı yapabiliyorsun. Ve utanmadan "100 yıllık despotizm" diyebiliyorsun. Bu konuşmayı kimlere selam vermek için yaptın? Karanlık ideolojinize Kürtleri alet etmeyin artık. Türkiye Cumhuriyeti sizin gibilerin yalan ve iftiralarına rağmen ilelebet yaşamaya devam edecek. Bunu böylece bilin..."