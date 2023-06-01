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AK Partili Bayram: İnşallah engelliler bakanlığımızı da göreceğiz

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı'; engelli valimizi de büyükelçimizi de engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak" dedi.

17:15 . 1/06/2023 Perşembe
DHA
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram

28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Serkan Bayram, kayıt işlemlerine kendisi gibi engelli olan ortopedik engelli Mükremin Turan ve görme engelli Burak Coşkun ile geldi. 28'inci dönemin kendisinin 3'üncü dönem milletvekilliği olduğunu hatırlatan Bayram, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

'Engelli kardeşlerimiz mülakatı kazandılar'

Adli hakim ve savcıların mülakatlarının bugün açıklandığını söyleyen Bayram, "Bu işin mağduru olarak geçmişte 84 puan aldım. HSK Kanunu'nun 8'inci maddesinde, 'Alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmaması' ibaresinden elenmiştim. Sağ olsun, Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde 5'inci Yargı Paketi'nde, bütün partilerimizin de katılımıyla bu maddeyi Meclis'imizde değiştirdik. Artık engelli kardeşlerimize de hakimlik ve savcılık yolu açılmıştı. İlk sınav yapıldı ve sınavda şu anda yanımda olan engelli kardeşlerimiz mülakatı kazandılar. Türk siyaseti ve insanlık onuru açısından çok önemli bir gelişmedir. İnşallah bundan sonraki 'Türkiye Yüzyılı'; engelli valimizi de büyükelçimizi de engelliler bakanlığımızı da göreceğimiz bir yüzyıl olacak. 6 Şubat depreminde nice kardeşlerimiz engelli kadı, onların da yaralarını saracağız" diye konuştu. Bayram ayrıca hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' kitabından uyarlanan aynı isimdeki filmin, 15 Haziran'da dijital bir platformda izleyiciyle buluşacağını söyledi.

  • AK Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bugün Meclise gelip, milletvekilliği kaydını yaptırdı.




#Serkan Bayram
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#engelli
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