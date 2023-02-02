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AK Partili belediye personele yüzde 97,6 oranında zam yaptı: Rakamı duyan işçilerden halaylı kutlama

Gaziantep'in AK Partili Nizip Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle işçiler yüzde 97,6 oranında zam aldı. Zam oranını duyan işçiler davul ve zurnalarla kutlama yaptı.

13:24 . 2/02/2023 Perşembe
AA
Zam oranını duyan işçiler davul ve zurnalarla kutlama yaptı.

Zam oranını duyan işçiler davul ve zurnalarla kutlama yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediyenin konferans salonundaki törende, alın teri ve emekleriyle çalışan belediye personeline verilecek gerek sosyal haklar, gerekse maaş zammıyla ilgili hassas bir çalışma yapıldığını söyledi.

Amaçlarının çalışanlar için yüksek rakamlar elde etmek ve hayat standartlarını yükseltmek olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden Nizip için çalışan, emek sarf eden ve ter döken mesai arkadaşlarımın refah seviyesini yükseltecek önemli kararlar aldık. 2022 yılına baktığımızda şirket personelimizin yevmiye olarak aldığı para 235 lira 32 kuruştu, biz şimdi yüzde 75,5 oranında bir fark uygulayarak bu rakamı 413 liraya çıkardık. Yine gerek ikramiye gerekse sosyal haklarda da aynı şekilde fark uygulayarak alacakları miktarı en üst seviyeye çıkardık. Toplamını söyleyecek olursak geçen yıl Ocak ayında 6 bin 845 lira maaş alan işçi kardeşlerimin maaşına 6 bin 681 lira fark ekleyerek bu ay için alacakları maaşı 13 bin 527 liraya çıkarmış olduk. Toplamda yansıyan fark yüzde 97,6 oranında, hayırlı uğurlu olsun. Kadrolu arkadaşlarımız da 2022 yılı Ocak ayında 9 bin 601 lira maaş alırken maaşına 8 bin 466 lira fark ekledik ve bu ay 18 bin 68 lira maaş alacaklar. Buradaki toplam artış oranımızda yüzde 88,2'ye geliyor. Tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun."

DAVULLARLA ZURNALARLA KUTLAMA YAPILDI

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ ise katkılarından dolayı Belediye başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti. Başkan Sarı'nın duyurduğu büyüm zam müjdesi belediye personelinde büyük mutlulukla karşılandı. Zam duyurusu öncesinde Belediye Hizmet binası önünden toplanan çok sayıda belediye personelleri davul ve zurnalar eşliğinde halay çekerek Belediye Başkanı Mehmet Sarı’yı meşale yakarak karşıladı. Düzenlenen imza töreninin ardından Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından tüm çalışanlara hediye takdim edildi.



#Gaziantep
#İŞÇİ
#Nizip
#Zam
1 saat önce
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AK Partili belediye personele yüzde 97,6 oranında zam yaptı: Rakamı duyan işçilerden halaylı kutlama
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