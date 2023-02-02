AK Partili belediye personele yüzde 97,6 oranında zam yaptı: Rakamı duyan işçilerden halaylı kutlama

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Zam oranını duyan işçiler davul ve zurnalarla kutlama yaptı.
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediyenin konferans salonundaki törende, alın teri ve emekleriyle çalışan belediye personeline verilecek gerek sosyal haklar, gerekse maaş zammıyla ilgili hassas bir çalışma yapıldığını söyledi.
Amaçlarının çalışanlar için yüksek rakamlar elde etmek ve hayat standartlarını yükseltmek olduğunu vurgulayan Sarı, şunları kaydetti:
Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ ise katkılarından dolayı Belediye başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti. Başkan Sarı'nın duyurduğu büyüm zam müjdesi belediye personelinde büyük mutlulukla karşılandı. Zam duyurusu öncesinde Belediye Hizmet binası önünden toplanan çok sayıda belediye personelleri davul ve zurnalar eşliğinde halay çekerek Belediye Başkanı Mehmet Sarı’yı meşale yakarak karşıladı. Düzenlenen imza töreninin ardından Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından tüm çalışanlara hediye takdim edildi.