AK Partili Belgin Uygur Meclis kürsüsünde fenalaştı AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında fenalaştı. TBMM revirinde tedavisi yapılan Uygur'un sağlık durumunun iyi olduğu ve dinlendiği belirtildi.

Haber Merkezi 07 Nisan 2021, 18:08 Son Güncelleme: 07 Nisan 2021, 18:13 DHA