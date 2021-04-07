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POLİTİKA

AK Partili Belgin Uygur Meclis kürsüsünde fenalaştı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda yaptığı konuşma sırasında fenalaştı. TBMM revirinde tedavisi yapılan Uygur'un sağlık durumunun iyi olduğu ve dinlendiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
AK Partili Belgin Uygur Meclis kürsüsünde fenalaştı
AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

HDP'nin İstanbul Sözleşmesi hakkındaki grup önerisinin görüşmeleri sırasında AK Parti grubu adına Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, söz aldı.

Kürsüde fenalaştı

Uygur, kürsüde konuştuğu sırada fenalaştı. Konuşması sırasında duraksayan Uygur, daha sonra "Müsaade isteyebilir miyim biraz?" dedi.

Konuşmasına devam edemeyince Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur'dan su içmesini rica etti. Daha sonra Genel Kurul’a ara verildi.

Sağlık durumu iyi

Milletvekilleri kürsüde Belgin Uygur'a yardımcı oldu. Bu sırada Uygur'un, "Tansiyonum düştü galiba" dediği duyuldu. Belgin Uygur’a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı.

Uygur’un sağlık durumunun iyi olduğu ve dinlendiği belirtildi.

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