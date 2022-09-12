AK Parti'li Çelik: 15 Temmuz direnişi tüm darbelere cevap oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünü hatırlatarak Türk milletinin, darbe ve anti demokratik müdahalelere gereken cevabı 15 Temmuz'da verdiğini kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve anti demokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdi. 12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu" dedi.

Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve antidemokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdi.#12Eylül’den #15Temmuz’a tüm ihanet şebekeleri millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu…#12Eylül1980 REKLAM September 12, 2022

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