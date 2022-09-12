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POLİTİKA

AK Parti'li Çelik: 15 Temmuz direnişi tüm darbelere cevap oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünü hatırlatarak Türk milletinin, darbe ve anti demokratik müdahalelere gereken cevabı 15 Temmuz'da verdiğini kaydetti. Çelik, "12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere verilen cevap oldu" dedi.

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Haber Merkezi DHA
AK Partili Çelik: 15 Temmuz direnişi tüm darbelere cevap oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünü hatırlatarak Türk milletinin, darbe ve anti demokratik müdahalelere gereken cevabı 15 Temmuz'da verdiğini kaydetti.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Milletimiz egemenliğini hedef alan tüm darbe ve anti demokratik müdahalelere gereken cevabı demokrasiye sahip çıkarak verdi. 12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi tüm darbelere verilen cevap oldu" dedi.

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