AK Partili Dağ: Erken seçim istemek siyasi fırsatçılıktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyasetteki erken seçim tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde bu tartışmalarla siyasi fırsatçılık yapılmaya çalışıldığını belirten Dağ, "Muhalefet bir seçim kaybettikten sonra birkaç gün bekliyor, sonra da 'erken seçim' diye söylenmeye başlıyor. Erken seçimi söylerken kendi içlerinde seçime yönelik hazırlıkları var mı? Buna baktığınızda böyle bir durumun da olmadığını görüyoruz. Ülkenin, halkın da böyle bir gündemi yok. Muhalefet burada salgında siyasi fırsatçılık peşinde" dedi.

Akşener'in ortak aday açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in '2023'te yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın tek aday çıkarmasından yana olduğunu' açıklamalarına değinen AK Partili Dağ, "Daha önce HDP ile ilgili bir siyasi partidir açıklaması oldu. Sonra PKK'nın yanında konumlandırıyoruz dedi. Demirtaş'ın bir kahvaltı daveti olmuştu ona da sıcak yaklaştıklarını gördük. Burada devamlı bir zikzak durumu var. HDP'nin oylarına ihtiyacımız var, HDP'nin oyları olmadan AK Parti'yi gönderemeyiz diyorlar. Akşener, 2 ay sonra da çıkıp HDP, ortak aday diyebilir. 2023 seçimlerinde karşı tarafında, adaylığı genel başkanlara bırakmayacak kadar önem verdiğini düşünüyorum. Bu sebeple genel başkanların adaylığı değil bence farklı bir senaryo göreceğiz. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacak kadar cesur olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

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Dağ, HDP'nin yeniden kapatılma talebine ilişkin ise şunları söyledi: "Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın takibi olacağız."

Yeni anayasa çalışmaları

Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili de konuşan Dağ, "Bir masa etrafında bizim anlaşmamız gerekiyor. MHP'nin ki hazırlandı, bizimki hazırlandı. İkisinin ortak bir çerçevede birleştirilmesi için çalışma sürüyor. " dedi.

Salgın önlemleri esnetilecek mi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği sorusuna yanıt veren Dağ şöyle konuştu: "Bu konu kabine toplantılarında etraflıca konuşuluyor. 1 Haziran'dan itibaren geniş kapsamlı bir açılma oldu. Açılma ile birlikte esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördüm. Aşılama hızlı bir şekilde devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte hepimizi daha farklı bir süreç bekliyor. "

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