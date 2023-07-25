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AK Parti'li Dağ'dan Millet İttifakı'nda yaşananlara tepki: Seçimden önce 'demokrat dede' seçimden sonra 'yaşlı diktatör'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları 'Demokrat Dede'yi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular" ifadelerini kullandı.

22:27 . 25/07/2023 Salı
AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklama yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Seçimden önce öve öve bitiremedikleri, yere göğe sığdıramadıkları 'Demokrat Dede'yi seçim sonrasında 'yaşlı diktatör' haline getirip eleştiri yağmuruna tuttular. Mağluplar İttifakının hepsi kaybetti ama hiçbiri sorumluluk almadı. Şimdilerde ise enerjilerini birbirlerini yemek için harcıyorlar. Bu riyakarlık siyaseti çok şükür ülkemize sirayet edemedi."
Dağ, paylaşımında
"Siyasetçilerin Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişen tavırları
" ifadesiyle bir videoya da yer verdi.


Yandaş gazeteci Fatih Portakal: Kalp işareti yapınca temiz insan zannettim hiç de öyle değilmiş saflığımdan özür diliyorum
Yandaş gazeteci Fatih Portakal: Kalp işareti yapınca temiz insan zannettim hiç de öyle değilmiş saflığımdan özür diliyorum

Seçim süreci boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması yönünde yayınlar yapan yandaş gazeteci Fatih Portakal, seçim hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutmayı sürdürüyor. Sürekli ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun yalanlarının ortaya çıktığından yakınan Portakal, "Biz kime güveneceğiz? Bizi kandırdılar. Kusura bakmayın ama ben de sizlerden özür diliyorum. Umut var zannettim. Naif insan zannettim. Kalp işareti yapınca temiz yürekli insan zannettim. 74 yaşında hırslarından arınmıştır zannettim. Ama hiç de öyle değilmiş. Kendimden de özür diliyorum. Bu kadar saflığımdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.


#AK Parti
#CHP Genel Başkanı
#Hamza Dağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
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