AK Parti'li Dağ'dan Millet İttifakı'nda yaşananlara tepki: Seçimden önce 'demokrat dede' seçimden sonra 'yaşlı diktatör'

Seçim süreci boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması yönünde yayınlar yapan yandaş gazeteci Fatih Portakal, seçim hezimeti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutmayı sürdürüyor. Sürekli ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun yalanlarının ortaya çıktığından yakınan Portakal, "Biz kime güveneceğiz? Bizi kandırdılar. Kusura bakmayın ama ben de sizlerden özür diliyorum. Umut var zannettim. Naif insan zannettim. Kalp işareti yapınca temiz yürekli insan zannettim. 74 yaşında hırslarından arınmıştır zannettim. Ama hiç de öyle değilmiş. Kendimden de özür diliyorum. Bu kadar saflığımdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.