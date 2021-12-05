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DENİZLİ

AK Parti'li eski milletvekili Mithat Ekici’nin acı günü: Oğlu genç yaşta koronavirüse yenildi

AK Parti 23. Dönem Denizli Milletvekili Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 32 yaşında hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
AK Partili eski milletvekili Mithat Ekici’nin acı günü: Oğlu genç yaşta koronavirüse yenildi
Ahmet Rıza Ekici ve ailesi

Alınan bilgiye göre, bir süredir Ankara'daki hastanede koronavirüs tedavisi gören 32 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Ahmet Rıza Ekici fenalaştı ve yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ekici’nin cenazesinin yarın Denizli Hilal Camisi’ndeki törenin ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yayımladığı başsağlığı mesajında, "2003-2007 yılları arasında birlikte çalışmaktan onur duyduğum Denizli Devlet Hastanesi Başhekimimiz, önceki dönem Denizli Milletvekilimiz Sayın Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise eski milletvekili Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici’ye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ile başsağlığı dilediğini kaydetti.

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